Elvesztette a rákkal folytatott küzdelmét a csodálatos színésznő

Hatvanhat éves korában hajtotta örök álomra a fejét Carol Higgins Clark, aki kiváló író és színésznő volt. A New York Times szerint az írónő vakbélrákkal küzdött, ami végül a halálához vezetett.

Carol 1978-ben végzett a Mount Holyoke College-ben, majd ezt követően a Beverly Hills Playhousban tanult színészetet. Első regényének a főszereplője egy magánnyomozó, Decked Regan Reilly volt. Már az első alkotásával Agatha-díjra, valamint Anthony-díjra jelölték a legjobb első regény kategóriában. A későbbiek során így a legtöbb írása középpontjába Regan Reilly magánnyomozó került.

Érdekesség, hogy több filmben is szerepelt, amelyek az írásai alapján készültek.

Írói zsenialitása mellett Carolt arról is ismerték, hogy ő volt a nagysikerű Mary Higgins bestseller-író lánya, aki 92 éves korábban 2020-ban hunyt el. 2016-ban beiktatták a New Jersey-i Hírességek Csarnokába, édesanyja nyomdokaiba lépve, akit 2011-ben iktattak be.

Clark szerepet vállalt az édesanyja könyvei alapján készült filmekben is, többek között az Egy kiáltás az éjszakában, a Deck the Halls és a My Gal Sunday című filmekben.

A író-színésznő virrasztására június 19-én, hétfőn került sor.

