Élet a válás után: Együtt dolgozik volt férjével a TV2 sztárja

Rendkívül kellemetlen szituációkat és sok fájdalmat tud eredményezni, ha valakinek a szakítása után is együtt kell dolgoznia a volt párjával. Természetesen arra is van példa, hogy mindkét fél kellő érzelmi intelligenciával viszonyul a témához, és elkerülik a kínos helyzeteket, de sajnos talán ez a ritkább eset.

Stana Alexandra kellő érzelmi intelligenciával kezeli a kialakult helyzetet / Fotó: Knap Zoltán

Stana Alexandrával gyakorlatilag ugyanez történt. A Dancing with the Stars csinos táncosnője 2021 novemberében jelentette be, hogy elválik férjétől, a szintén táncos Köcse Györgytől, pedig korábban valóságos álompárnak számítottak. A válást nehezítette, hogy Köcse a szakítás bejelentésekor külföldön dolgozott, ami kissé lassította az ilyenkor kötelező folyamatot.

Alexandra azóta továbblépett és Meggyes Dávid személyében rátalált a szerelem, de természetesen így is gyakran előfordul, hogy a munka miatt találkozik volt férjével, és együtt lépnek fel. Bár ez akár eredményezhetne feszültséget is, szerencsére mindketten elég felnőttek és intelligensek ahhoz, hogy ne csináljanak ebből problémát.

- Dolgoztunk már azóta együtt, természetesen köszönünk egymásnak, felnőtt emberek vagyunk, mindketten továbbléptünk

- fűzte a táncosnő a fotójához, ami Majka egyik koncertjén készült, ahol szintén együtt táncoltak a közönség előtt.

Stana Alexandra már túllépett volt kedvesén Fotó: Instagram

Alexandra, aki egyébként régi vágyát váltotta valóra azzal, hogy implantátumot rakatott a mellébe, arra a kérdésre is válaszolt, hogy szeretnének-e közös babát párjával, Meggyes Dáviddal. A TV2 sztárja elárulta, hogy szeretnének majd gyereket, de jelenleg másra koncentrálnak, és mindketten annak örülnének, ha kislányuk születne, de persze az a legfontosabb, hogy egészséges legyen majd a születendő csöppség.