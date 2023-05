Szekeres Adrien lánya: Anyukám egy díva, én pedig ugrálok a gitárommal

Zenei körökben nem ritka, hogy a családban hasonló életpályát választ egy híresség csemetéje, mint a szülei. Szekeres Adrien lánya is a színpadon érzi igazán otthonosan magát. Emily, aki még csupán 18 éves, maga írja dalait, és nemrégiben éppen Azahriah-val hasonlították össze: a lány, aki Azahriah női megfelelője, írták róla.

– Minden szó igaz a cikkben, ezt el is mondtam a TikTok csatornámon is. Sokan azonban kicsit félreértették a dolgot hiszen nem a zenénket, hanem a pályánk alakulását vette alapul a cikk, ami tényleg hasonló is – mondta az fiatal lány, aki a Szekeres Adrien lányaként nem először tapasztalja, hogy összehasonlítgatják őt ha kell, ha nem.

Emily műr 3 évesen imádta a színpadot Fotó: YouTube

Hasonlítgatják az anyukájával is

Össze szoktak hasonlítani anyuval, ami bosszantó. Nem sok mindenben hasonlítok rá, mint előadó: anyukám egy díva, én pedig ugrálok a gitárommal!

– nevetett őszintén a lány, aki reméli, egy idő után a saját művészete alapján fogják megítélni. Egyébként anya és lánya meg szokták beszélni, Emily dalait, sőt, dalszerző édesapja tanácsait is szívesen fogadja a lány.

– Meg szoktam őket kérdezni a dalaimmal kapcsolatban mert fontos a hozzáértő véleményük. Szerencsés vagyok, hogy van itthon szakértőből kettő is! – mesélt vidáman az érettségi előtt álló Emily, aki újabban magántanulóként végzi a tanulmányait, hogy így is több időt fordíthasson zenei elfoglaltságaira. Amikből jó pár akad, hiszen első dala már megjelent, most pedig a második, már magyar nyelvű dalának klipjét forgatta a minap. A fiatal előadó már 3 évesen színpadon állt, amellett, hogy édesanyja koncertjeire is rendszeresen vitte lányát.

Gyakorlatilag a backstage-ben nőttem fel!

Amikor csak tehettük, elmentünk a nővéremmel együtt anyu koncertjeire, imádtam! Nyilván egy példakép ő számomra, de szeretném, a saját utam járni – folytatta Emily, aki a legújabb dalát, melyet Galler András, Indián forgatott, és május 24-én jelenteti meg.

– Ha kamerát látok, egyszerűen valami bekapcsol bennem, és szerepben vagyok egyből, pedig visszahúzódónak mondanám magam úgy egyébként a hétköznapokban – mondta Emily, aki már a Sztárban Sztár leszek! zsűrije előtt is megcsillogtatta tehetségét.