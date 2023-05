Sokkoló vallomás: rákkal küzd az akciósztár, csak pár évet adtak neki

A 65 éves sztár Graham Bensinger műsorának volt a vendége, ahol mindenkit lesokkoló dolgot árult magáról, miszerint az elmúlt nyolc évben rákkal küzdött. A felvételből kiderült, hogy az orvosok először még 2015-ben fedeztek fel egy daganatot a színész testében, akkor a veséjén volt a csomó, amit sikeresen eltávolítottak. A műtét után eleinte félévente, majd évente kellett vizsgálatokra járnia.

A 65 éves akciólegendának az elmúlt évek során többször is megkellett küzdenie a rákkal / Fotó: YouTube

Mikor már 5 év jó eredményei után Dolph Lundgren végre kezdett fellélegezni 2020-ban újabb drámai hírrel szembesítették: ismét daganatot találtak a testében. A második elváltozás észlelését jóformán a szerencsének köszönheti, ugyanis eredetileg éppen a refluxos panaszai miatt készítettek róla egy MRI-t kért, amikor kiszúrták, hogy ismét baj van. Ekkor az akciólegenda a vártnál is rosszabb hírt kapott, ugyanis hat tumor közül az egyik olyan nagy volt, hogy azt műtéti úton nem lehetett eltávolítani, így szisztémás terápiát írtak elő neki.

A Rocky és A feláldozhatók sztárját 2021 őszén újabb sokk érte: épp Londonba utazott, hogy az Aquaman második részét forgassa, amikor újabb daganatokat találtak nála.

Rájöttünk, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint gondoltuk. Az orvos elkezdett beszélni ezekről a különböző tumorokról, például a tüdőben, a gyomorban, a gerincben és a veséken kívül. Olyasmiket mondott, hogy talán szünetet kellene tartanom, több időt kellene töltenem a családommal. Megkérdeztem, mit gondol, mennyi időm van még hátra. Azt hiszem, két vagy három évet mondott, de a hangján éreztem, hogy valószínűleg kevesebbre gondolt

– mondta a műsorban a 65 éves színészlegenda.

A lesújtó hírek után Lundgren azonban nem adta fel és úgy döntött, hogy egy másik orvos véleményét is kikéri állapotáról, és nem is dönthetett volna jobban. Az új szakember úgy látta ugyanis, hogy a veserákja inkább a tüdőrákhoz hasonló módon mutálódott, így átalakította az akciólegenda kezelését, ami be is vált: a tumorok 90 százalékot zsugorodtak.

Ha a másik kezelést folytattam volna, körülbelül három-négy hónapom maradt volna hátra. 2022-ben alapvetően csak néztem, ahogy ezek a gyógyszerek teszik a dolgukat. Végül a tumorok körülbelül 90 százalékkal zsugorodtak. Most éppen azon vagyok, hogy kivegyék a maradék hegszövetet ezekből a tumorokból… A prognózis az, hogy remélhetőleg, amikor ezeket kiveszik, nem lesz ráktevékenység, és a gyógyszer, amit szedek, elnyom minden más

– tette hozzá a színész. A beszélgetést a The Sun szemlézte.