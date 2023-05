Salma Hayek mélyen dekoltált ruhában jelent meg - Fotók

Hiába az évek Salma Hayek még mindig káprázatosan gyönyörű. Ezt pedig rendszeresen szívesen be is bizonyítja. Az idei cannes-i filmfesztiválon olyan szexi ruhában jelent meg, hogy azonnal minden szem és kamera rászegeződött.

Az estélyi nem is kell mondanunk a színésznő nagy kebleire helyezte a hangsúlyt, ugyanis mélyen dekoltált. A testhez tapadó szabás pedig tökéletesen megmutatja formás alakját. A ruha valószínűleg a világhírű színésznőt is rabul ejtette, ugyanis az esemény után két lapozható képválogatást is kitett Instagram-oldalára. Íme: