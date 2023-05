Jamie Foxxot továbbra is kórházban kezelik, a családja a legrosszabbra készül

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, április elején hideg zuhanyként érte Hollywoodot a hír, hogy Jamie Foxx kórházba került és állapota aggasztó. Az egészségügyi problémáiról nem árult el többet a családja, azonban az már biztos, hogy 4 hete nem hagyhatta el a kórházat a színész. Lánya áprilisban szomorúan kérte a sajtó munkatársait, hogy hagyjanak nyugalmat a családnak, hogy Jamie gyógyulására koncentrálhassanak.

Most a Daily Star számolt be róla, hogy a színész családja a legrosszabb forgatókönyvre készül, még ha reménykednek is a sztár felépülésében. Jamie lánya, Corinne egy Instagram-bejegyzésében árult el további információkat a színész állapotáról:

Arról szeretnélek titeket tájékoztatni, hogy édesapám szervezetében szövődményeket találtak, amelyek gyengítik az egészségügyi állapotát, azonban már a gyógyulás útjára lépett az orvosai szerint. Tudjunk mennyien szeretitek őt, és nagyra értékeljük az imáitokat

- írta posztjában a nő. Jamie Foxx rejtélyes betegsége azért is ennyire érthetetlen, mivel néhány nappal a kórházba kerülése előtt még sportolt és forgatta leendő Netflixes filmjét, és semmi nem utalt arra, hogy baj lenne vele. Hollywood azonban egy emberként áll a gyógyulása mögött, utolsó Instagram-bejegyzése alatt olyan sztárok, mint Vin Diesel, Hally Berry és az énekes Dj Khaled is támogatásáról biztosította a színészt.

Bár az orvosok azt mondták, hogy már a gyógyulás felé vette az irányt a színész, aggasztó, hogy már 4 hete kórházban kezelik Jamie Foxxot és azóta nem adott hírt magáról.