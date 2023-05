"Pár napja keresem a szavakat" – Görög Zita összeomlott a gyásztól

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kedden jelentette be a tragikus hírt: nem sokkal 50. születésnapja előtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Bácsalmási Gábor kosárlabdaedző. A kiváló sportember rengeteg válogatott játékost indított el a pályán, a szövetség szerint már javában szervezte a nyári tábort, ám már soha nem vehet részt ezeket a rendezvényeken.

Görög Zita közelről ismerte az elhunyt edzőt Fotó: Ripost

A magyar modellt, Görög Zitát is mélyen megrázta Bácsalmási halála, hiszen a fia, Milán is hozzá járt kosáredzésre, hogy minél biztosabb kézzel dobja a hárompontosokat.

Zita egy hosszú és roppant érzelmes Instagram-bejegyzésben búcsúzott fia edzőjétől, akivel a poszt alapján nem sokkal a tragédiát megelőzően még kommunikált.

– Múlt héten még az excel táblázatba írtad be Milán nevét a nyári egyéni képzésre. Nem csesztél le amiért elrontottam, megcsináltad helyettem. Hétfőn azt mondtad edzés után, hogy fáradt vagy hazamész pihenni végre. Ez volt Milussal az utolsó beszélgetésed az öltözőben. Egy olyan edző voltál, aki mindig a gyermek, a játékos fejlődését tartottad szem előtt. Nem tartottál meg senkit, hogy a Te csapatod jobb legyen, azt nézted nekik mi a legjobb. Minek is tetted volna? Nincs olyan bajnokság, amit ne nyertél volna meg, nincs olyan csapat amit ne vittél volna sikerre 49 év alatt. 49.. baszki. Mennyire kevés. Felfoghatatlan, hogy nem vagy többé. Mennyi kosaras és edző fejlődött a tudásod által? Szerintem Te sem tudod. Ovisok, kisiskolások, gimisek, NB1esek, NBA játékosok is akadnak, akik veled töltötték a nyarakat. Egy olyan példakép vagy, akire mindig emlékezni fog mindenki ,aki valaha 1 mondatot is váltott veled. S ha nem is itt, de egy más minőségben, ha nem is úgy ahogy mi szeretnénk , de az örökséged megmarad, mindig élni fog! Megszólalsz majd bennük a pályán, egy fordulásnál, helyezkedésnél, dobásnál. S megszólalsz bennünk, szülőkben a pálya a szélén, a lelátón.

Köszönöm, hogy visszaadtad a fiam önbizalmát a játékhoz, hogy keményen dolgoztál vele és sosem engedted el a kezét. Csapatot próbáltál éppen szerezni neki, ahol már a próbaedzesen megjegyezték mennyire látszik rajta a Bácsalmasi iskola.

Tudod Gábor, nem kell rocksztárnak , költőnek vagy festőnek lenni ahhoz, hogy hatással légy az emberekre. Csak úgy kell élni, ahogy Te tetted! Szenvedéllyel és mérhetetlen tudással – áll a szívszorító bejegyzésben.