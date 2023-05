Bővülhet Tóth Gabiék családja, meghitt titkokat árult el a séf...

Tóth Gabi és férje, az ország első számú séfje, Krausz Gábor családi életébe engedett meglepő részletességű bepillantást a HOT! olvasóinak. A szerdán megjelenő magazinban elmesélte, hogyan élték meg a költözést, és egyéb nagy változásokat az elmúlt és erőt próbáló időszakban.

Bővítenék a családjukat

– Nehéz hónapokon vagyunk túl, márciusban fejeztük be a Séfek Séfe forgatását, a döntő napján került kórházba a kislányunk egy felülfertőzéssel. Utána jött a költözés, ami óriási meló volt, kipakolni, átpakolni, az egész házat felújítani – mesélte Gábor, aki hozzá tette, hogy ahol tudtak, segítettek nekik a nagyszülők, azonban még így is emberfeletti időszakon vannak túl.

Gabi és Gábor nagy változások elé néz Fotó: Ripost

- Gabi szülei is ideköltöztek a közelbe, apáméknál is házfelújítás volt, mindenütt csak a felfordulás. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből, milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni – részletezte Gábor, és hozzá tette, hogy ma már úgy tűnik, kezd a helyére kerülni minden a lakásban, ám érzelmileg most egy másik nagyobb változással kell szülőként megküzdeniük, miután Hannika, 3, 5 éves korában elkezdte az óvodát új lakhelyükön, Szentendrén. Azonban nem ez az egyetlen változás, amire készül a Tóth-Krausz páros: szeretnék, ha bővülne a családjuk.

