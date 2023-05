Ezt nem láttuk jönni! Alekosz sosem hallott titokról rántotta le a leplet

Valljuk be őszintén, Alekoszt látva senkinek nem egy sportember jut az eszébe. Még úgy sem, hogy az egykori valóságshow-hős mostanában valóban sokat foglalkozik a testével, és önmagához képest valóban jó formában van. Ugyanakkor nem kizárt, hogy kissrácként ő is kipróbált néhány sportágat és még az is benne van a pakliban, hogy ennél fogva együtt edzett olyan ismert és sikeres sportolókkal, akik neve beíródott a honi sporttörténelem nagykönyvébe.

Alekosz állítja, hogy nem akárkivel edzett kamaszként Fotó: YouTube

Mindenesetre Alekosz egy minimum érdekes titokról rántotta le a leplet Hajdú Péter internetes műsorának felvételén. A görög származású egykori valóságshow-hős állítja, hogy kamaszként igencsak tehetségesnek mutatkozott egy olyan küzdősportban, melyben hazánk egyik fia gyakorlatilag mindent elért, amit el lehet. Alekosz pedig vele edzett...

Maradjunk annyiban, hogy ez a sztori elég ütős ahhoz, hogy pénteken belelapozz a Bors napilapba, vagy visszatérj az oldalunkra!