Majkát kapta ajándékba az Ázsia Expressz stábja – Videó

A Bors munkatársa alig néhány napja tért haza a közép-amerikai országból, ahol egy teljes héten át járt az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát versenyzőinek nyomában, vagyis csatlakozott a stábhoz. A finoman szólva is kalandos utazás alatt helyi segítők igyekeztek mindent megmutatni Guatemala szépségeiből és persze ha kellett, tolmácsként segítették a munkát. Az egy hét összezártság természetesen hidat nyitott a két kultúra között, vagyis nem csak a sajtóbusz magyar utasai kóstoltak bele a helyi zenei atmoszférába, de a sofőr és a fiatal tolmács is kíváncsi lett arra, kik azok a honi sztárok, akik nézettségi rekordokat döntögetnek a YouTube-on.

Majkáék emblematikus slágere szólt a poros guatemalai utakon Fotó: YouTiube

Manuel, napokat töltött azzal, hogy átpörgette a zenei megosztó oldal felkapott magyar dalait, így akadt rá Majka, Curtis és Király Viktor négy évvel ezelőtti közös slágerére, a Füttyösre, ami "szerény" 65 milliós letöltésnél jár. A fiatal guatemalai srác persze találhatott volna jóval népszerűbb Majka szösszenetet is, de neki ez tetszett meg, és ha már így esett egy óvatlan pillanatban meg is szólaltatta a kisbusz hangszóróin keresztül. A hangerőt ugyan nem tekerte csutkára és a társaság nem is minden tagja ébredt fel rá, de néhány pillanatot így is sikerült rögzíteni a kissé szürreális szituációból.

Mellettünk a guatemalai rögvalóság suhant el, miközben: "Ez a dal most tényleg arról szól,

hogy jön a basszus a tengerentúlról

Tetszik vagy nem, ez pont így jó

sötét cucc a sápadt arcoktól..."