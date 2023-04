"Egy haldokló ember hangja volt" - sokkoló részleteket árultak el Jeremy Renner balesetéről szomszédjai

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, egy bajba jutott családtagjának segített a Marvel-filmek sztárja január legelején, ám a hókotrója váratlanul elszabadult. Miközben Jeremy Renner igyekezett megfékezni a 14 tonnás járművet, az áthajtott rajta.

Fotó: AFP

A filmsztár barátai korábban azt nyilatkozták, hogy Jeremy Renner állapota sokkal súlyosabb, mint ahogy arról korábban beszámoltak.

Azt is mondták, hogy a színész majdnem meghalt, nem sokon múlt, hogy elvérezzen, miközben a segítségre vártak.

Ezt a híresztelést most megerősítették a sztár szomszédai is egy exluzív interjú keretein belül, amiben maga a színész is megszólalt. Rich Kovach és Barb Fletcher a helyszínen voltak, amikor Jeremy Renner a brutális balesetet elszenvedte. Sokkoló élményükről Diane Sawyernek meséltek - írja a People magazin.

"Vér folyt a füléből és az orrából. Aztán a szeme is úgy tűnt, mintha kidülledt volna teljesen" - mondta Kovach az interjú során.

Szörnyű volt hallgatni valakit, akiről azt gondoltad, hogy épp meghal előtted, és te olyan tehetetlennek érzed magad

- tette hozzá Fletcher, miután a műsorban lejátszották a férfi 911-nek intézett segélyhívását, amiben hallani lehetett a háttérben Renner nyöszörgéseit is.

„Ez egy haldokló ember hangja”

– jelentette ki Kovach.

Kovach és Fletcher az interjú során felidézték, hogy egy ponton azt hitték, hogy Renner "pár másodpercre meghalt".

"Egyszer csak olyan nyirkos érzése volt a bőrének, ami szürkés-zöld színűvé változott, és a szívem mélyén úgy éreztem, hogy egy pillanatra elvesztettük" - mondta Barb Fletcher.

"Behunyta a szemét. Én pedig csak próbáltam ébren tartani"

- tette hozzá.

A házaspár az interjú során arról is mesélt, hogy milyen szörnyű látvány volt a rengeteg vért látni a hóban, és elmondásuk szerint különösen megrázó élmény volt hallani Jeremy Renner nyöszörgéseit.