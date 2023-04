„Békésen hunyt el” – kiderült, miért halt meg a legendás énekesnő

A Fleetwood Mac énekesnője, Christine McVie hatalmas űrt hagyott a zenei világban, amikor 2022. november 30-án, 79 éves korában elhunyt. Az énekes-dalszerző „rövid betegség után békésen hunyt el a kórházban”, erősítette meg akkor a családja, de a halál okát nem nevezték meg.

Christine McVie Fotó: Paul Natkin

Most megerősítették: a dokumentumok szerint iszkémiás stroke-ban halt meg, ami akkor következik be, amikor az agy vérellátása megszakad vagy csökken. Eközben ismeretlen eredetű áttétes rosszindulatú daganatot is diagnosztizáltak nála. A halotti anyakönyvi kivonaton a rákot másodlagos halálozási okként tüntették fel – írja a Daily Star.

Christine a hatalmas zenei öröksége mellett hatalmas vagyont is hagyott maga után. Bár végrendeletének pontos részleteit nem hozták nyilvánosságra, a Celebrity Net Worth szerint a vagyona elérhette a 105 millió dollárt (35 milliárd forint).

Az énekesnő 1970-ben csatlakozott a Fleetwood Machez - két évvel azután, hogy összeházasodott a banda basszusgitárossal, John McVie-vel. Az 1977-es Rumors című albumuk minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett, több mint 40 millió kelt el belőle, és elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat.

Christine halálakor nem volt házas, első férjétől, John McVie-től még 1976-ban, második férjétől, Eduardo Quintelától pedig 2003-ban vált el. Gyermekei sem voltak, így nem tudni, pontosan kire szállt a vagyona.