Börtönetikett a falak között? Így kell viselkednie Lagzi Lajcsinak a börtönben

A minap robbant a hír, miszerint Lagzi Lajcsi titokban bevonult a baracskai fegyintézetbe, hogy letöltse a 3 év hat hónap szabadságvesztését. A trombitásra rengeteg nem várt helyzet leselkedik, noha Lajcsi ült korábban már pár hónapot, ismerősek lehetnek a felmerülő problémák. Most, hogy a joggal szemben alul maradt, a többi rabbal is meg kell küzdenie.

Lagzi Lajcsi szerda délelőtt bevonult a börtönbe (Fotó: Markovics Gábor)

Egyesek pszichológiai hadviselést folytatnak

Megkérdeztünk egy, a témában jártas, és blogot vezető szakjogászt, dr. Gerő Tamás ügyvéd, sportjogi-, és adójogi szakembert, mennyire megterhelők az első napok a börtön falai között.

– Senkinek nem könnyű. A legjobbat akkor tehetjük, ha próbálunk a legkevesebb feltűnés nélkül megérkezni. Habár Lajcsi hazánk elsőszámú lakodalmas sztárjaként valószínűsíthetően nem fog tudni elbújni, bizonyos emberekkel neki különösképpen vigyáznia kell! – kezdte intelmeit a szakember, aki azt is elmondta, hogy a börtön lakói között a legtöbben visszatérő vendégek, azaz otthon érzik magukat. Tőlük óvakodni kell.

Ők a kannibálok. Ezek az elemek pszichológiai hadviselést folytatnak, esetenként kérnek egy szívességet, cserébe fizikális védelmet ajánlanak.

Az ismert, több ügyvéddel rendelkező Lajcsit például biztosan bepróbálják majd, a saját boldogulásuk védelmében. Általában nem engedhetik meg maguknak a drága ügyvédeket, és megkörnyékezik az újakat, hogy segítsenek. Ha határozottan lepattintják őket, akkor tovább állnak más "verebet" keresni, de ha egyszer is ad nekik az ember bármit, akkor örökké a nyakára fognak járni a büntetése egész ideje alatt – folytatta részletezve a véleményét az ügyvéd.

A zenésznek minél előbb be kell illeszkednie a börtönéletbe, dolgozni is fog (Fotó: Markovics Gábor)

Drága lesz a szívesség Galambosnak

Az ügyvéd úr azt is hangsúlyozta, hogy ezek a rabok a fenyegetésen kívül általában nem mennek messzebb, inkább egy lelki nyomásgyakorlásról van szó. Az illik, nem illik, avagy a börtönetikett a falak között is ugyanúgy létezik, akár a való életben.

– Működik az egyfajta szívességbank, ami arról szól, hogy illik friss alanyként megkínálni egymást kisebb apróságokkal, kávéval, cigarettával, de egy-egy kedves szó is lekenyerezheti a bentieket. Javallott messziről elkerülni a szóváltást, vagy a szabálysértő viselkedést.

Az meghozza a gyümölcsét, ha Lajcsi elkerüli a balhékat, hiszen akár hónapokkal hamarabb is szabadulhat

– mondta a jogász, és hozzátette, hogy egy fontos tanáccsal még tudna szolgálni a zenésznek...

Lajcsi nem kérkedhet a sztársággal, mert meggyűlhet a baja Fotó: Máté Krisztián

A sztár, az sztár

Lajcsi azzal jócskán megkönnyítheti magának a helyzetét, hogy hiteles marad a karakterében. A sztársággal, anyagi javakkal nem kérkedik, de titkolnia sem szabadnak. Maradjon Lajcsi, Lajcsi így előrébb kerülhet a ranglétrán.

– Aki a szabad életben sztár, az bent is az marad. Nem szabad kérkedni, sem javakkal, sem ismeretséggel, ugyanakkor hazudni csak és kizárólag úgy szabad, ha az nem derülhet ki sehogy. Lajcsinak szerintem előbb-utóbb lesz lehetősége zenélni a fogvatartási intézmény falain belül is, ezt majd kérvényezni kell. Igyekeznie kell minél előbb beilleszkedni, és ezt segítheti majd, ha szórakoztathatja a "közönségét", azaz rabtársait trombitajátékával – szögezte le a szakember, és hozzátette, hogy a nagy fegyelem és szabály ellenére sok lehetősége van ma már egy fogvatartottnak arra, hogy emberközeli életet éljen a falakon belül is, de minden a rab hozzáállásán múlik. Dolgozni mindenképp megéri, mondja az ügyvéd.

Minden rabnak muszáj munkába állnia. A konyhán a legjobb és leghasznosabb dolgozni, de ott könyvtár és az egyéb melók.

– A munka fontos, és kapnak érte pénzt is, amit ma már "házi webshopon" tud elkölteni – mondta végezetül dr. Gerő Tamás.