Aprócska bikiniben villantotta meg tökéletes testét Bódi Sylvi

Bódi Sylvi január óta Indonéziában tölti a mindennapjait. A gyönyörű környezetről rendszeresen oszt meg fotókat a követőivel, ahogy rendre megörvendezteti őket bikinis fotóival is. Most is a szállását mutatta meg Telo szigetén. valamint a türkiz tengerről lőtt számos fotót. De a képgalériába azért beszúrt egy bikinis fotót is.

"Minden képed boldogsággal tölt el. Elbűvöl engem. Számomra tökéletes vagy" - írta az egyik rajongója legújabb képe mellé.

Bódi Sylvi legfrissebb képét itt nézheted meg. A bikinis képért lapozni kell!