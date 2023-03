Váratlan helyen tűnt fel Tóth Andi

Akár áprilisi tréfa is lehetne, hogy Tóth Andi egy kisjátékfilmben mutatja meg, milyen istenadta tehetsége van a színészethez is, hiszen április elsején kerül bemutatásra az HBO-n egy igencsak izgalmasnak ígérkező magyar alkotás, amelyet Bánszki Kristóf álmodott meg. A Szelfi Egyetem két főszereplője Nagy Blanka (Anabell) és Pribelszki Norbi (Rómeó) mellett az énekesnő is szerepet kapott.

Andi Tóth Andi olyan színészekkel játszik együtt, mint Varga Izabella Fotó: HBO

Andit a hazai sztárvilág színes foltjaként tartják számon, van, aki egyenesen odavan érte, míg mások nem kifejezetten szívlelik őt. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy mindegy milyen területen próbálta ki magát, mindenhol kiemelkedő sikereket ért el. Megnyerte a Dancing with the Stars legjobbjának járó címet, néhány évvel ezelőtt a Sztárban sztár döntőéig menetelt, most pedig mentorként foglal helyet a stúdióban. A fiatal énekesnő hamarosan a filmvásznon, a Szelfi Egyetem szereplőjeként tűnik fel, emellett, az egyik betétdal társszerzője. Andinak nem ez az első filmes munkája, a TV2 nemrégiben indult Hazatalálsz című sorozatában is brillírozik. A Szelfi Egyetem történetében Vandát alakítja, akinek feltett szándéka, hogy legalább olyan híres legyen, mint az influenszerként elképesztően népszerű Anabell.