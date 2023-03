Szépségkirálynők a képernyőn: Íme, Magyarország legszexibb időjósai

Az elmúlt években több szépségkirálynő és modell is megfordult a televíziózás világában. Elég csak Kocsis Korinnára vagy Nagy Rékára gondolnunk, akik egyszerre debütáltak időjósként a LifeTV-n, a sorba pedig most beállt Tótpeti Lili is...

Fotó: Bánkúti Sándor

Kocsis Korinna is kipróbálta magát időjósként

Tótpeti Lili

A napokban robbant a hír, hogy távozik az ATV-től Gaál Noémi, helyét pedig nem más, mint a 2021-es Miss World Hungary győztese, Tótpeti Lili veszi át. A fiatal lány már korábban is kipróbálhatta magát a kamerák előtt időjósként, s mivel a nézők is nagyon megszerették, nem volt kérdés, hogy a csatorna leszerződteti. Lili ezekután egy érzelmes posztban köszönte meg a lehetőséget, s úgy fogalmazott: egy álma teljesült.

- A modellkedés mellett hatalmas vágyam volt a tévézés világában elhelyezkedni. Ez az álom is teljesült, március 1-jén műsorvezető lettem.

Eljött az én időm is, amire már oly nagyon vártam. A bennem élő kicsi Lili azt hiszem röpköd most a boldogságtól, hiszen pici korától már erre várt. Folyton hallatta a hangját, mesélt, újságolta a híreket, szerepelt, és manökennek képzelve magát vonult a nagynénje bundáiban.

Egy hatalmas utazás vette ma kezdetét, amit egy nagyon intenzív és produktív hónap előzött meg. Magasságokból és mélységekből sem volt hiány. Szeretném megköszönni a sok segítséget mentoraimnak, akik fáradtságot nem ismerve, tengernyi türelemmel terelgettek a tanulás végeláthatatlan vizein.(...) Új, kis fejezet íródik életem nagy könyvében. Tele vagyok ambíciókkal, és tervekkel, minden nap egy lépéssel közelebb kerülök a következő célom felé. A továbbiakban is szeretnék olyan maradni amilyen, és bízom benne hogy az elkövetkező “fejezetekben” is velem tartotok - fogalmazott a szépségkirálynő.

Kocsis Korinna

A 2009-es Miss Earth Hungary címet elnyerő Korinna megannyi sikert tudhat maga mögött a divatvilágban, hiszen számos szépségversenyen megfordult már. Többek között 2016-ban a Miss Supranational világversenyen Lengyelországban 5. helyezett lett, s egyúttal a Miss Európa címet is elnyerte. Nem csoda, hogy a médiában is felfigyeltek rá, 2020-ban a LifeTV időjósaként szerződtették. Bár Korinna jelenleg nem látható a képernyőn, a nézők imádták a csinos műsorvezetőt.

Rendezvényeken már beszéltem közönség előtt, de időjós még soha nem voltam. Ez nagy kihívás, örültem és meg is lepődtem, hogy felhívtak a feladattal kapcsolatban. Egy komplett castingot kellett csinálni, és végül rám esett a szerkesztők választása

- nyilatkozta akkoriban Korinna, aki ma már egy kisfiú büszke édesanyja.

Nagy Réka

Réka 2006-ban nyerte meg a magyar Topmodell című versenyt, azóta pedig megannyi televíziós műsorban láthattuk. Első nagyobb szereplése az Aranyélet című sorozatban volt, majd 2020-ban Korinnához hasonlóan felkérték a LifeTV időjósának. Nem sokkal később azonban a modell a TV2-höz igazolt, ahol először a Dancing with the Stars versenyzőjeként, majd az Exatlon riportereként is bizonyított. Azóta pedig az online háttérműsorok háziasszonyként láthatjuk.

- Annak idején derült égből villámcsapásként jött az életembe a Topmodell, amit megnyertem. Itt szerettem bele igazán a média világába, aztán az élet is úgy hozta, hogy a tanulmányaimat is ilyen irányba folytatom. Mindig szerettem emberekkel dolgozni, és adni valamit a nézőknek, szeretem azt, hogy általam jobban megismerhetnek egy-egy személyt - mondta korábban a Ripost-nak Réka.