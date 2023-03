Megmutatta ritkán látott szerelmét Szalai Ádám: meseszép édesanya Krista

A John Wick 4 berlini premierjén járt Szalai Ádám és gyönyörű párja, Krista Tcherneva. „Micsoda este, köszönjük a meghívást” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé a színésznő, modell. Mint arról korábban a Bors is írt, a párnak tavaly született meg az első gyermeke.

Fotó: AFP

„Az élet úgy hozta, hogy 34 éves koromra lettem annyira érett és mostanra találtam meg a társamat, akivel ezt a csodát átélhettem. Az életem legnehezebb időszakában tudtam meg, hogy gyermekem születik, amikor átestem egy komoly fej műtéten. Pár hónappal később már egy gólöröm részeként tudattam, hogy apuka leszek, ismét pár hónappal később pedig már az ő jelenléte mellett találtam be a németek kapujába. Fantasztikus!” – mondta korábban egy interjúban Szalai Ádám, aki ritkán oszt meg fotókat a magánéletének pillanatairól. Most azonban kivételt tett, és egy Kristával közös fotót – ami a berlini eseményen készült – ő is megmutatta az Instagram oldalán egy 24 órán át látható sztoriban.

Mint ismert, Szalai Ádám szeptemberben 86. alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Ez volt a búcsú. A 34 éves csatár a kezdés előtt sírva énekelte a Himnuszt, majd a meccs után a szurkolók is elbúcsúztatták.