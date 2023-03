Schmuck Andor megszólalt súlyos balesetei után: Várom a következő csapást

Cseppet sem túlzás, hogy rájár a rúd Schmuck Andorra! A Tisztelet Társaságának szerelemre vágyó elnöke először februárban törte össze magát a Szent István-bazilikánál. Történt ugyanis, hogy egy óvatlan lépés miatt elesett, és olyan szerencsétlenül ért földet, hogy szilánkosra törte a kezét és a kulcscsontját is. Az operáció elkerülhetetlen volt. A pokoli fájdalmakkal küzdő politikust két és fél órán keresztül műtötték, majd hazaengedték. A kulcscsontját titánlemezekkel illesztették össze, és bár valóban nagy fájdalmai voltak, mivel mindig optimista, igyekezett beletörődni a dologba és rendszeresen járt gyógytornára. Ám múlt héten megtörtént az újabb baj!

Schmuck Andor csúnyán összetörte magát Fotó: Schmuck Andor

Bár Andor nem tudott cipekedni, beugrott néhány dologért a lakásához közeli boltba. Arra egyáltalán nem számított, hogy az ott dolgozó eladó hölgy egy zsugor, azaz hatszor két liter cukormentes kólát ejt majd teljesen véletlenül a lábára, szétzúzva ezzel a lábujját.

"Bementem a közeli boltba, hogy vegyek pár dolgot. Egy nagyon kedves hölgy épp rendezgette a polcokon az árukat, egy nagy karton cukormentes kóla volt a kezében. Hatszor két liter, ami akárhogy számoljuk, tizenkét kiló. A hölgy nagyon megörült nekem, annyira meglepődött, hogy a teljes zsugor kólát a lábamra ejtette. Teljesen szétzúzta a nagylábujjamat. Mondhatni, hogy a teljes jobb oldalam tönkrement, a lábam miatt most egy speciális cipőt kell hordanom, és csak bottal tudok járni, különben felborulnék, mint egy bili"

- mondta Andor a Ripost-nak közvetlenül a baleset után.

A Bors most kíváncsi volt arra, hogy van most a politikus, annál is inkább, mert május elsejére tökéletes fizikai állapotban kéne lennie, korábban ugyanis azt prognosztizálta, hogy a munka ünnepén talál rá végre a nagybetűs szerelem.

Nos, megtudtuk, hogy még mindig nagyon fáj a lába, de legalább a karját rögzítő merevítőtől megszabadulhatott.

Fotó: Schmuck Andor

"Óriási szerencse, hogy nincsenek talajmenti fagyok, ugyanis még mindig ebben a speciális papucsot kell hordanom, bárhová is megyek. Így elmondhatom magamról, hogy nem vagyok házas, mégis papucs vagyok. Viccet félretéve megfigyelhető, hogy gyakorlatilag kéthetente történik velem valami baleset, így már várom a következő csapást. Az eddigi tendenciát megfigyelve ez jövő hétre várható. Annyi a szerencsém, hogy legalább a kézmerevítőt már nem kell hordanom, így a jobb kezem újra szabad. Egyébként még mindig igyekszem pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, jövök, megyek, intézkedek, de mindig a lábam elé nézek" - humorizált a mindig optimista politikus.