Sári Évi megtörte a csendet: kiderült, van-e köze Kucsera Gábor válásához

Ahogy arról a Bors is beszámolt, tönkrement Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága. A hírt a volt kézilabdázó jelentette be. Tápai Szabina szomorúan nyilatkozott arról, hogy többször is válságba került már a házasságuk, a hűtlenséget azonban nem tudta megbocsátani férjének.

A család egyik barátja a Borsnak elárulta: nem egy félrelépésről van itt szó.

Már az esküvő előtt is állt a bál, Kucsi sosem volt a hűség mintaképe

– árulta el a neve elhallgatását kérő barát. – Pedig szerette Szabinát, de egyszerűen vannak olyan típusok, akik nem bírnak a vérükkel. Persze voltak időszakok, amikor meg bírt lenni otthon, de ez a kapcsolatuk elején is állandó gondot okozott, hogy Kucsi szeret és tud is élni, amibe a bulizás is beletartozott. Szabina pedig állandóan hívogatta, alig, hogy becsukta lakásuk ajtaját maga mögött. Aztán ahogy Beni nagyobb lett, Gábor sokat változott, sokat volt kisfiával, ő is maradt otthon vele. Aztán jött a második gyermekük, egyre kevesebb idejük maradt egymásra, ki-kicsapongott Kucsi. Nem mentség, de igyekezett mindig nagyon diszkrét lenni, mert ez nem Szabina ellen volt, nem akarta megbántani.

Azóta már felröppentek olyan pletykák, hogy Kucsera a múltban keresi a vigaszt és egykori szerelméhez, Sári Évihez húz vissza a szíve. A színésznő eddig hallgatott, most azonban megtörte a csendet és tiszta vizet öntött a pohárba.

"Az elmúlt hetekben csúnyán belekevertek egy család magánéletébe. Most jött el a pillanat, amikor már muszáj kommentálnom az eseményeket, mert sajnos egy olyan irányba indult el ez az egész, ami már kifejezetten sértő és bántó. Sokan pocskondiáznak és minősíthetetlen stílusban becsmérelnek engem, egy olyan dolog miatt, ami NEM IGAZ! Eleinte jót nevettem az egészen, de most már nem vicces…" - kezdte posztját a színésznő.

"A bulvár “jeles” képviselőit megkérem, hogy fejezzék be végre a sz.rkeverést, a megtévesztő címeket és a feltételezéseken alapuló cikkek megjelentetését, amit például egy “jósnő” szavai által fogalmaztak meg. Sajnos sok ember nem tudja értelmezni azt, ami le van írva, csak az adott cikk címét jegyzi meg. (Ez egyébként számomra érthetetlen, de ez egy másik téma…) Mivel készpénznek veszik, amit olvasnak, így beskatulyáznak és egy olyan embernek gondolnak, amilyen nem vagyok.



Mindig is tisztességesen éltem az életemet és tisztességes kapcsolataim voltak, fontosnak is tartom ezt, így aztán különösen érzékenyen érint ez a helyzet, amit a bulvár kattintásvadász cikkei generáltak, ti pedig kedves olvasók bedőltetek nekik.



A lényeg: semmi közöm Kucsera Gáborhoz több, mint 10 éve. Szabina ELŐTT! volt a párom. A szakításunk óta nem tartjuk a kapcsolatot semmilyen formában. Az elmúlt években egyszer találkoztunk egy edzőteremben véletlenül és 5 percet beszélgettünk arról, hogy kivel mi történt. Ennyi.

Tehát NEM tettem tönkre senki életét, NEM akadályoztam senki boldogságát, NEM romboltam szét senkinek a családját!

Minden kommentelő és véleményt nyilvánító nyugodjon meg végre, NINCS KÖZÖM AZ Ő ÉLETÜKHÖZ!



Sőt, őszintén sajnálom, hogy így alakult a kapcsolatuk, hiszen 3 kisgyermekük is van, így nyilván nincsenek könnyű helyzetben. A legjobbakat kívánom az egész családnak!

Nem szeretnék ezek után a továbbiakban semmilyen formában szóba kerülni a témával kapcsolatban, ezért írtam le ezt és ezért osztottam meg.

Azoknak, akik értették és megértették, hogy a megjelent cikkeknek nincs valóságalapja és esetleg kiálltak mellettem, nekik köszönöm!"