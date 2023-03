Nem könnyű a macsók élete: Ezért nem talál párt Árpa Attila sem

Azt mondják: párosan szép az élet. Azonban annak, aki már legalább egyszer megütötte a bokáját a szerelemben nincs könnyű dolga. Még akkor sincs, ha éppen azon szerencsések közé tartozik, aki még koruk előrehaladtával is szívtiprónak számít. A magyar, de a külföldi sztárvilágban is számos olyan macsó férfi akad, aki ebből vagy abból az okból, még mindig keresi párját. Árpa Attila, az egykori Nagy Ő ugyan hosszú évekig élt boldog házasságban Tomán Szabinával, ám kapcsolatuk zátonyra futott.

Hiszi, hogy még mosolyoghat a szerencse a nők terén is Fotó: Markovics Gábor

Szingli a Nagy Ő is

– Nem is az a kérdés, hogy miért nem találunk párt, hanem hogy mire keresünk?

Beléphet az ajtón a kapuzárási pánik, na ekkor kell döntést hozni: már mindent megéltünk, pénzünk is van, jönnek a csinos húszévesek, utazgatunk jachtokon Maldívra, sportautók...stb. Ám, ha valaki már élt házasságban, de elvált már, óvatosabb lesz. Persze, ha ismét rámosolyog a szerencse, és egy olyan hölgy kerül elé, akiért érdemes megállapodni újra, esetleg még a gyerekvállalásra is sor kerül, az megint más út – vallotta be Árpa a Tv2 stábjának, aki kamerák kereszttüzében is megpróbálta megtalálni a szerelmet, ám úgy tűnik, mégsem sikerült.

A műsorban is megtalálhattam volna az igazit, én kész voltam rá! Lehet, hogy túl válogatós vagyok?

– tette fel a költői kérdést saját magának a sármos színész.

Túl híresek?

Sokan gondolják, hogy a tengerentúli sármőrök éppen azért nem találják párjukat, mert "túl híresek". Lehet, hogy nekik van igazuk?

Angelina Jolie óta nem találja párját Pitt Fotó: NurPhoto via AFP

Bread Pitt a házasságon és a családalapításon is túl van, viharos nőügyeiben mostanság fejünket kapkodva veszítjük el a fonalat, éppen kivel is van együtt. Az ötvenes sztáron kívül Johnny Depp is hasonló problémával küzd, mi több, Amber Heard-del való válása nemrégiben az egyik legbotrányosabb szakítások közé volt sorolható a sztártörténelemben.

Kapcsolatfüggőség lehet a háttérben

Leonardo DiCaprio esetében egyfajta kapcsolatfüggőségről is szó lehet, hiszen a színész kihasználva a nyilvánvaló népszerűségét a legcsinosabb hölgyek között válogathat, és válogat is.

– DiCaprio szerintem nem tud magányos lenni, de elköteleződni sem szeretne. Ez egy fajta függőség – szögezte le Árpa, aki úgy érzi, a korosztályában sokan küzdenek ezzel a problémával, azonban a hírességekre több, más veszély is leselkedik.

Leo kedvencei a 25 éves modellek, de itt éppen Blake Lively -val kapták lencsevégre Foto: Borsonline

Egy szakértő szerint sok nő trófeaként, vagy dobbantóként tekint a macsó szinglikre, akik mellett karrierjük is belendülhet.

Van, hogy ezekre a sztárokra szinte vadásznak. Nem lenne egyedi eset, ha ugródeszkának tekintenék őket. Nem feltétlenül hosszabb, és tartalmas kapcsolatra vágyó hölgyek. Nem csoda, ha ezért a sztárok már-már túlzott bizalmatlansággal vannak a nők irányába.

– mondta a pszichológus.