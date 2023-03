Világhírű színésznő mentett gyerekeket az iskolai lövöldözésnél – videó

A napokban mi is beszámoltunk arról az újabb tragédiáról, melynek során egy korábbi diák lövöldözött egy nashville-i keresztény magániskolában: a támadó három diákot és az iskola három dolgozóját is megölte. A kiérkező rendőrök végeztek az ámokfutó tinivel, így ő volt a hetedik halottja az akciónak. Meglepő részlet derült ki a szörnyű tragédiáról, ugyanis a világhírű színésznő, Melissa Joan Hart arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy férjével a nashville-i tragédia környékén tartózkodtak és segítettek egy csapat, életükért menekülő gyereknek.

Átsegítettünk egy óvodás osztályt egy forgalmas autópályán, akik az erdőből jöttek ki, miután megpróbáltak elmenekülni az iskolájukban lévő lövöldözés elől. Szóval, segítettünk ezeknek az apró kisgyereknek átkelni az úton, és odahozni a tanáraikat, és segítettünk egy anyának újra találkozni a gyerekeivel

– mesélte a Sabrina, a tiniboszorkány című sorozat sztárja, aki láthatóan még mindig feldúlt a történtek miatt – szúrta ki a BBC.