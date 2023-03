Könnyes búcsút kell vennünk a TV2 sikersorozatától - exkluzív Hazatalálsz fotók

A Hazatalálsz, a TV2 esti napi sorozata januárban indult a képernyőn, egy egyedülálló romantikus drámasorozatként lopta be a szívünkbe magát. A legfontosabb emberi értékekről: a szerelemről, a családról, a megváltásról mesélt esténként a nézőknek, akikből nem volt hiány, hiszen az egyik legnézettebb hazai sorozattá nőtte ki magát, emberek ezreit bilincselve a képernyők elé. A néző könnyen tudott érzelmileg kapcsolódni a sorozathoz, hiszen róluk, rólunk szól: a mai magyar valóságról. A történetben rendkívül sok drámai jelenetet, érzelmes, szerelmes etűdöt, és nem kevésbé sok megható vagy akár intrikus pillanatot láthattunk esténként. A legjobb ilyen pillanatokat szemezgettük ki exkluzív képválogatásunkban búcsúzóként, hiszen bármennyire is imádták, március 31-én elérkezik a végéhez a történet első évada. De néhány kulisszák mögötti képet is bemutatunk.

Hazai sztárszereposztás

Valóságos sztárparádéval várta a nézőket a Hazatalálsz: három színészgeneráció is képviseltette magát a sikersorozatban, így például a fiatalabbak örülhettek Törőcsik Franciskának, akinek szerelmeit Hajmási Dávid és Jaskó Bálint alakították. A sorozat a képzeletbeli, meseszép Farkasligeten forgott, és visszatérő sorozat-nagyágyúk is szerepeltek benne. Mások mellett Ábel Anita, Csapó Virág, Esztergályos Cecília, Jordán Tamás, Kamarás Iván, Kárász Zénó, Lékai-Kiss Ramóna, Nagy-Kálózy Eszter és Pindroch Csaba is fontos szerepet alakítottak.

A sorozat érdekessége, hogy “igazi" helyszíneken játszódik, azaz nem stúdiót építettünk fel, hanem megkerestük azokat a valós helyszíneket, amelyeket berendeztünk, átalakítottunk Farkasliget egyik-másik otthonának, irodájának, kávézójának...

– nyilatkozta korábban Illés Gabriella, a sorozat kreatív producere.

Fodrásznak készült

Esztergályos Cecília művésznő is szerepet vállalt a sorozatban, és nagy örömére fodrászt alakíthatott, mely szakma mindig is közel állt hozzá.

Ha kérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, azt vágtam rá, hogy fodrász! Aztán az élet máshogy alakult.

Ezért is örülök, hogy fodrászt játszhatok a TV2 Hazatalálsz című sorozatában, mert nagyon szeretem a szalonbéli hangulatot. A csacsogós, fecsegőst… Imádom a fodrászatokat! – mesélte nevetve korában a művésznő.

Képgalériánkban beleleshetnek a forgatások közötti pillanatokba, és megnézhetik a legizgalmasabb jeleneteket képekben.

