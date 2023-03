Istenes Laci megmutatta ritkán látott unokáit - fotó

Ránézésre nem sokan mondanák meg Istenes Laciról, hogy már nagypapa. Rendkívül fiatalosan, jól tartja magát az 59 éves műsorvezető, akinek négy unokája is van! Fia, Bence és Csobot Adél jóvoltából két fiú: Nátán hat-, Ádin pedig hamarosan négyéves. Laci lányának, Boglárkának is két gyerkőce van: Gracie és Tyler. Ők Németországban élnek, így ritkán tud találkozni a család. A koronavírus alatt egy évig nem is láthatták egymást személyesen.

Most viszont megint tető alá hozták a találkát! A gyerkőcök imádnak a nagypapájukkal, Lacival lenni, aki most meg is osztott az Instagramján egy képet egy kedves családi pillanatról.

Bár a gyerkőcöket hátulról fotózták, így is kijelenthető, hogy örököltek egy s mást Lacitól, aki le sem tagadhatná őket!

Egyikükön focista mez van – a futball pedig nagy szerelme a műsorvezetőnek –, másikuk pedig láthatóan a büszke nagypapa göndör fürtjeit örökölte!

A nyugdíjas életvitel egyébként eszébe sem jut Lacinak, a Mokka műsorvezetőjeként hetente több napon is a képernyőn láthatjuk. Ráadásul a műsor kedvéért extrém helyzetekbe is sodorja magát olykor. Tavaly nyáron például Tihanyból vezették a reggeli műsort, melynek apropóján kénytelen volt beszállni egy motoros sárkányrepülőbe, ami azért volt nagy kihívás, mert hírhedten fél a magasságtól!

A műsorban átélt szellemi és olykor fizikai megpróbáltatások mellett otthon pedig gyakran kerít sort egy kis testedzésre, hogy fitt legyen − talán éppen azért is, hogy tartani tudja a tempót az eleven unokáival.