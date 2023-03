Exkluzív videó: Igazi sztárparádéval ünnepelt a Megafilm

Csütörtök este, a Thália Színház Télikertjében tartott nagyszabású gálán részt vett többek között Wolf Kati és akusztikus zenekara, de ott volt Dobó Kata, Dobos Evelin, Keresztes Ildikó, Bánovits Vivianne, Őze Áron és Szőke Richárd is. A Bors is meghívást kapott!

Nagyszabású gálával ünnepelt a Megafilm (Fotó: Markovics Gábor)

Egy több mint egy éves kiválasztási folyamat, majd műhelymunka végéhez ért csütörtök este. Egészen pontosan a Megafilm 16-25 év közöttieket megszólító forgatókönyvíró pályázata, a MEGAYOUTH, amit egy nagyszabású gálával koronázott meg a Megafilm csapata.

Három kategóriában adtak át díjakat

A szakmai zsűri három kategóriában adott át díjakat, továbbá egy közönség-díj is gazdára talált a meghívottak szavazatai alapján. A közönségdíjat a mindössze 19 éves Molnár Mátyás Benedeknek ítélték oda, aki „A cinkotai asszonygyilkosság” munkacímen futó, századfordulós krimi-noir hangulatú projektjével nyűgözte le a zsűrit és a díjátadó nézőit egyaránt. A díjat Dobó Kata színésznő-rendező adta át.

Helmeczy Dorottya és Dobó Kata (Fotó: Markovics Gábor)

„Bátor dolognak tartom, hogyha valaki ezt a szakmát választja. Én csapatjátékos vagyok a színészetben is és a rendezésben is, tehát nagyon tudom elképzelni milyen az, amikor az ember leül az üres klaviatúra elé, néha felbukkanó alkotói válságával, a démonjaival. Ezeken keresztül mentél te is és ti mindannyian, amiket mi nem nagyon tudunk megtapasztalni, mert mi filmesek már a végeredményét kapjuk meg a csodálatos munkátoknak és csinálunk belőle egy – jó esetben – fantasztikus filmet. Azért is nagyon bátornak tartanak titeket, mert iszonyatosan őszintének kell lenni ahhoz, hogy jó írásokat írjatok. Úgyhogy mindannyiótoknak gratulálok neked különösképpen, és hogy remélem, hogy találkozunk majd a szakmában!” -mondta az eseményen Molnár Mátyás Benedeknek Dobó Kata.

A harmadik helyezést Boros Éva Júlia munkája nyerte; a 19 éves forgatókönyvíró a „Te öltél meg előbb” című pályaművével hívta fel magára a figyelmet, ami egy bántalmazott testvérpár gyilkosságba torkolló kálváriáját mutatja be. A díjat Helmeczy Dorottya, Balázs Béla-díjas producer adta át.

Molnár Mátyás Benedek alig volt ideje szusszanni egyet, ugyanis a szakmai közönség neki ítélte oda a második helyet a már korábban említett, A cinkotai asszonygyilkosság című ötletéért. A díjat Kálomista Gábor Balázs Béla-díjas producer adta át,

„Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretném megköszönni producertársamnak és kollégáimnak ezt a remek estét. Ők dolgoztak ezen, én csak itt most pompázok. Örülök, hogy a fiatalok ilyen lelkesedéssel és sikerrel küzdöttek. Még egyszer gratulálok. Fiatal vagy és nagy jövő áll előtted” – mondta Kálomista.



Egy 25 éves tehetség nyerte a fődíjat

Ulics Balázs forgatókönyve nyert (Fotó: Markovics Gábor)

Az est fődíját a 25 éves Ulics Balázs, „Filézett viszonyok” című projektje nyerte el. A koronavírus inspirálta történet egyszerre krimi, fekete komédia és korkép a járvány utáni világról, mai tinédzserek szemszögén keresztül. A fordulatos forgatókönyvért járó díjat Vitályos Eszter államtitkár adta át.

"Azt kívánom nektek, hogy legyetek kitartóak és legyen mindig alázat a munka iránt, mert szerintem ezzel a két dologgal lehet igazán nagy sikereket elérni. Úgyhogy hajrá, előre fiatalok! Tiétek a jövő!” – mondta lelkesen az államtitkárasszony az est végén.

A fiatal győztes a gála után elmondta nekünk, hogy bár az írás alapvetően egy magányos, introvertált folyamat, őt általában a különféle beszélgetések inspirálják, azokból merít ötletet.

A Bors részt vett a nagyszabású gálán, ahol exkluzív interjúkat is készítettünk az est főszereplőivel! Nézd meg a videónkat!