Árulkodó videó! Titokban férjhez ment az Exatlon bombázója?

Kocsis Lilkó legújabb posztja felrobbantotta az internetet, csak úgy özönlenek a gratulációk. Titokban férjhez mehetett ugyanis az Exatlon szexi sztárja. A szexi Bajnok egy videót osztott meg követőivel, amiben párjával látható elegáns ruhában, egy templom előtt. A gyönyörű menyasszonynak ráadásul kilátszik kabátja alól fehér ruhája...

Titokban férjhez mehetett Kocsis Lilkó? Fotó: Instagram



Titokban férjhez ment az Exatlon bombázója?

Legújabb posztjában szerelmével látható, mindketten világos színű, elegáns kabátban mosolyognak egy templom előtt, jól látszik Lilkó fehér ruhája. A kommentelőknek ez bőven elég volt a következtetéshez, hogy titokban megtartották az esküvőt a júniusi eljegyzés után, özönlenek is gratulációk:

Szépek aranyosak vagytok. Gratulálok Lilkó. Ez a szerelem a boldogság sose múljon el

Gyönyörű pár vagytok! Gratulálok az esküvőhöz

Kívánom legyetek Nagyon Nagyon boldogok

Megkérdezték az Exatlon sztárját, tényleg megtartották-e az esküvőt.

"Nem, még nem volt meg az esküvő, de már nagyon készülünk rá"

– árulta el a Ripostnak a gyönyörű táncosnő.



Igazi tündérmese

Kocsis Lilkó tavaly júniusban arról is a közösségi oldalán számolt be, hogy szerelme feltette a nagy kérdést, a válasz pedig természetesen igen volt. A szexi tizenháromszoros showtánc világbajnok és fitnesz Európa-bajnok korábban azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg focista szerelmével, Marques-Airosa Patrikkal. A megismerkedésük története egy modern tündérmesébe illik: a focista a tévét kapcsolgatta, mikor a Sztárban Sztár színpadán meglátta Lilit táncolni. Több sem kellett, a fiú azonnal felvette a kapcsolatot választottjával, azonban Lili nehezen adta be a derekát egy randira. Végül csak találkoztak, rövid időn belül pedig össze is költöztek. Az eljegyzés óta pedig többször posztolt Lilkó menyasszonyi ruhás fotót, mindegyikben gyönyörű volt.