Emlékszel a My Girl gyönyörű kislányára? Így néz ki most

Bár mindenki szereti a gyerekszínészeket, sajnos gyakran megesik velük, hogy felnőttkorukra félresiklik az életük. Ez történt többek között a John Connort alakító Edward Furlonggal és Hatodik érzékben megismert Haley Joellel, Macaulay Culkin sorsa pedig senki előtt nem ismeretlen. Bizonyára emlékszünk a My Girl című filmre, amelyben Vada és Thomas J. tragikus és szívszorító, mégis bájos történetével ismerkedhettünk meg. A Vadát alakító színésznő, Anna Chlumsky sokak szívét rabul ejtette már, nemrégiben pedig új sorozatban bukkant fel.

Anna Chlumsky mindenki szívét rabul ejtette. Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Többször is felbukkant a mozivásznon

Való igaz, hogy Anna első komolyabb szerepét 1991-ben játszotta el a My Girlben, ugyanakkor más filmekben is találkozhattunk vele. A My Girl folytatása három évvel később jött ki, utána pedig az 1994-es Vegyünk új mamit! című gyerekfilmben bukkant fel. Később a mostanság újra népszerű Christina Ricci oldalán a Gold Diggers: The Secret of Bear Mountainban játszott.

Átmeneti szünet

A színésznő azon gyerekszínészek táborába tartozik, akik fontosnak találták a kiegyensúlyozott életet, ezért csakhamar visszavonult a rivaldafénytől. 1999-től nem szerepelt a képernyőn, hogy nemzetközi tanulmányok szakon tanulhasson, majd le is diplomázott 2002-ben. A tanulással azonban nem állt meg: csakhamar színésziskolát végzett, 2006-ban pedig visszatért a világot jelentő deszkákra.

Anna Chlumsky felnőttként is gyönyörű. Fotó: AFP

Felnőttként is tehetséges színésznek bizonyul

Visszatérte óta több szerepet is kapott. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Esküdt ellenségek című sorozatban alakított karaktere, ugyanakkor A stúdióban is játszott. A színházban, színpadi színészként is felbukkant, majd ismét kisebb szünet következett.

2000-ben ismerkedett meg az egyetemen Shaun Sóval, aki örökre rabul ejtette a szívét. Vele 2008-ban kötöttek házasságot, ami szerelmük nagy beteljesülése volt. Shaun ugyanis katonaként szolgált Afganisztánban, így mindketten már nagyon várták, hogy megkezdhessék nyugodt családi életüket. Első lányuk 2013-ban született, aki a Penelope nevet kapta, Clara nevű lányuk pedig 2016-ban jött világra.

Második gyermeke születése után a People magazinnak adott interjút, amelyben elmondta, soha nem gondolta volna, hogy ilyen csodálatos érzés a karjában tartani a kisbabáját. A családanyaság miatt nem távolodott el a színészkedéstől, 2022-ben például a Netflix Az örökösnő állarca című sorozatban játszotta el az egyik főszerepet.