Váratlan vallomás, meglepte édesapját Ördög Nóráék kislánya – videó

Meglepő apa-lánya beszélgetést örökített meg Nánási Pál és kilencéves kislánya, Mici. Ördög Nóri és a fotóművész gyermekeit sokszor láthatja a nagyközönség, ugyanis az utazásaikat és hétköznapjaikat megörökítő videós tartalmaiknak elengedhetetlen szereplői Mici és Venci. A lassan kamaszkorba lépő lány magabiztosnak tűnik a kamera előtt, ám most egy házi videóban leleplezte le magát: elárulta, hogy nem teljesen elégedett a külsejével. Épp akkor kezdett erről beszélni, amikor apukája a szépségét dicsérte.

– Ilyen szép vagy – kezdett bele az apuka, miközben Micit és saját magát vette kamerával.

Nem, nagyon ronda vagyok

– érkezett az egyébként bájos lánya határozott válasza. – De engem ez nem zavar – mondta beletörődve Mici.

– Ne is zavarjon, minden csak nézőpont kérdése – bátorította a büszke édesapa, aki láthatólag nagyon is elégedett csemetéje szépségével. Ügyes trükkel ezután rávette a bizonytalan lányát, hogy vágjon csúnya grimaszokat, hogy meglássa, milyen is az, amikor nem feltétlenül olyan szép.

Minden szülőnek a saját gyermeke a legszebb

A Bors felkereste Nánási Pált, hogy megtudjuk, milyen gyakran kérdőjelezi meg a saját szépségét Mici, s hogy szülőkként, hogyan reagálnak erre szeretett feleségével, Nórival:

– Ez a videó nyilván egy butáskodás, és Mici nem gondolja, hogy ronda lenne. Én pedig, természetesen gyönyörűnek látom őt – szögezte le a kétgyermekes apuka majd folytatta.

Ahogy minden gyermeket, őt is foglalkoztatja a saját önértékelése, eljátszik a gondolattal, hogy szép-e, vagy sem. Az én dolgom pedig, hogy helyre tegyem ezt benne.

A kommunikáció a kulcs, és mi nagyon nyitottak vagyunk rá, hogy meglássuk és meghalljuk, hogy mi jár a fejében. Különösen most, hogy kezd belecsúszni a kiskamasz státuszba – árulta el a fotóművész, aki a kisfiáról is ejtett néhány szót, ugyanis a két gyermekük teljesen különbözik egymástól.

Nem hasonlítanak egymásra a Nánási gyerekek

– Venci nyugodtabb, kevesebbet beszélő, ebben rám hasonlít. Mici pedig egy dumagép: Nóri másolata, az én fejszerkezetemmel – humorizált az édesapa, aki nagyon büszke a gyerekeikre. A lurkók számára kiskoruk óta természetes, hogy a családi vlogokban szerepelnek és kamerák előtt állnak, így nem csoda, ha Mici szeretne még többet sürögni-forogni a kamerák előtt.

– Ez a mi életünk, a gyermekeinknek ez a természetes. Sőt, Micit alig tudjuk lebeszélni arról, hogy saját Youtube-csatornát indítson! – fejezte be Nánási Pál.

„Nagyon pozitív, ha a gyerek tud és mer beszélni a gondolatairól"

A témában megkerestünk egy szakértőt is, aki a Borsnak elmondta, Pali nagyon jól járt el, ügyesen kezelte lánya bizonytalanságát.

– Ennyi idősen természetes jelenség, hogy a gyerekek megkérdőjelezik az énképüket, testképüket. Nem kell megijedni, ha a gyermeknek olyan gondolatai vannak, hogy ő nem szép. Ezen minden gyermek átmegy, és a nemi éréshez közeledve még fokozódhat a bizonytalanságuk.

A szülő feladata, hogy visszajelzést adjon, és megerősítse a gyermeket abban, hogy a testképéről alkotott gondolatai nem befolyásolják a szerethetőségét. Nagyon pozitív, ha a gyerek tud és mer beszélni az ezzel kapcsolatos gondolatairól, mint ahogy Mici is tette a videóban. A szülőnek pedig, rá kell hangolódnia a gyermekre, hogy ismerje, mi zajlik benne. Ezután segíthet neki egy reális képet kialakítani saját magáról − zárta gondolatait dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.