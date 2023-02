Nem találod ki, hány éves lett Marcellina: elárulta a boldogság titkát

A Kócbabák egykori tagját, Marcellinát rengeteg barátja, pályatársa köszöntötte fel a Vakok Iskolájának csodaszép szecessziós Nádor termében, ahol nagyszabású bulival ünnepelt és a Vakok Kórusa vastapsos produkcióval nyitott - annak ellenére, hogy csak néhány héttel az esemény előtt döbbent rá, közeleg a kerek évforduló. A Bors kíváncsi volt arra, mitől van ennyire jó formában a szaxofonos-énekesnő, ő pedig boldogan avatott be minket a titokba.

Nem fog az idő a szaxofonos-énekesnőn Fotó: Facebook



Önre pillantva valóban hihetetlennek, mondhatni szürreálisnak tűnik ez a 70 év, inkább tűnik egy eleven, energikus tinilánynak, mint egy hetedik X-et ünneplő énekesnőnek. Erre kell lennie valamilyen receptnek. Mi a Marcellina-titok?



Erre nem lehet néhány szóval válaszolni, de még csak mondattal sem. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy csomag, aminek az esszenciája egy belső fiatalság és belső derű, amiből mindig erőt tudok meríteni. Nem lehetek elég hálás a szüleimnek, amiért megtanítottak erre. De a komplett tudáscsomagot megosztom a közösségi média felületeimen, amit szeretettel ajánlok mindenkinek.

Jó volt a kapcsolata a szüleivel?

Rendkívül bensőséges volt, feltétel nélküli szeretetben nőttem fel, ami nagyon ritka és egy óriási ajándék, s ez mindent megalapozott. Érzelmi biztonságban nevelkedtem, és bár a szüleim házasságában is voltak kisebb-nagyobb problémák, nagyon szerették egymást és mindent meg tudtak oldani.

Marcellina és Vincze Lilla a születésnapon Fotó: Markovics Gábor



Hiányoznak?

A kertemben pihennek, ott van a sírjuk. Minden nap szánok rá időt, hogy csöndben üldögéljek egy kicsit a végső nyughelyük mellett, és átgondoljam, mik történnek velem, milyen irányba halad az életem. Olyankor úgy érzem, nem is mentek el igazán.



Ön 1967 óta van a pályán, a zenei életben mindent elért, ráadásul tele van új tervekkel. Mégis megfogalmazódik bennem a kérdés, nem hiányzik az életéből egy gyermek?

- Nem vagyok az a típus, aki kesereg, de az való igaz, hogy ha valamit bánok, akkor az az, hogy nem született kisbabám. Bár egyszer már majdnem átéltem az anyaságot, de az a baba sajnos elment. A trauma után végig kellett volna csinálnom egy szigorú orvosi programot, hogy ismét teherbe tudjak esni, de akkor úgy gondoltam, ha a természet nem adja meg ezt a csodát, akkor nem kell Istent játszanunk az orvosokkal. Ezt ma már bánom.



Tény, hogy önnek rengeteg hódolója akad, mi a helyzet most a férfiakkal?

- Az igazság az, hogy most nincs is sok időm ezzel foglalkozni, hiszen rengeteg tervem van. Amellett, hogy a születésnapomon bemutattam az új, Tánc című videóklipemet, megálmodhattam egy fitnessruha kollekciót is, különleges szabásmintával, amit Hegedűs Ildikó barátnőm készített. Ezen fazonok a teltebbeknek is kifejezetten előnyösek, emellett roppant vagányul néznek ki. Nagyon örülök, hogy a rengeteg érdeklődő végre a speciális edzéscsomagommal csinosodhat.

Delhusa Gjonival régóta nagyon jó barátok Fotó: Markovics Gábor

Ha már szóba került a testsúly, jól sejtem, hogy önnek soha nem voltak súlyproblémái?

- Életemben egyszer fordult elő, hogy tizenhárom kilót híztam egy antibébi tablettától. Természetesen azonnal abbahagytam a szedését, és pár hét alatt le is olvadt rólam minden felesleg. Egyébként sokan mondják, hogy nekem milyen könnyű, mert szerencsés a genetikám, de ez nem azon múlik. Következetesnek kell lenni! Nem lefogyni kell, hanem nem szabad meghízni. Én, ha érzem, hogy kicsit elkényelmesedtem, és a 30 éves etalon nadrágomon látom, hogy feljött rám öt kiló, egyből gyümölcsnapot tartok, de az is lehet, hogy egész nap csak vizet iszom. Nincs ebben semmi hókuszpókusz, csak tudatosság.

Zalatnay Cini sem hagyta ki a bulit Fotó: Markovics Gábor



Valóban irigylésre méltó az a derű és energia, ami önből árad. Mit üzenne azoknak, akik úgy érzik, megrekedtek az életben?

- A legfontosabb, hogy ne felejtsünk el mosolyogni. Ez közhelynek tűnhet, de nagy igazság. És ha olyan közegbe kerülünk, ahol azt érezzük, már nem tudunk szívből mosolyogni, változtassunk. Menjünk el onnan, ahol rosszul érezzük magunkat és igenis szakítsuk meg a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik rossz hatással vannak ránk. Ez a boldog élet titka.



Tüzesen sikerült a születésnapja



Kissé ijesztő jelenet játszódott le Marcellina születésnapi buliján. Az énekesnőt egy hatalmas tortával köszöntötték, amit a 70 gyertya mellett tűzijátékok is díszítettek. Az ünnepi pillanatban az egyik tűzijáték szabályosan felrobbant. Bár a vendégek kissé megriadtak, Marcellina szerencsére ura volt a helyzetnek, így megúszták tűzeset nélkül, csak a frissen bemutatott Marcellina fitness dress sínylette meg forró gyertya foltokkal a balesetet.