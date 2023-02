Harc a gyermekért: Leszívták Vajna Tímea petesejtjét

Újabb fejezetéhez érkezett Vajna Tímea küzdelme az anyaságért! Az Amerikában élő csinos üzletasszony már évek óta szeretne kisbabát, és soha nem titkolta, mekkora küzdelemmel jár számára a gyermekvállalás.

Vajna Tímea tovább küzd egy kisbabáért (Fotó: YouTube)

Sokszor beszélt arról követőinek, hogy endometriózisa miatt nehezebb számára a teherbeesés, ráadásul tavaly betöltötte a 40. évét is, ami szintén csökkenti az esélyeit. Az év elején már-már úgy tűnt, megtörtént a csoda, és Timi végre anya lesz, de egy szomorú Instagram-bejegyzésből arra lehetett következtetni, hogy elvesztette a babáját.

„Sajnos Timi múlt héten elvesztette a kisbabáját” – írta a hölgy egy poszt alá, amelyben Tímea párjával, Zoltánnal köszönti az új évet.

Timi erre válaszként nem cáfolta vagy tagadta az értesülést, és még csak nem is utasította rendre a kommentelőt, hanem mindössze két sírós emojival reagált. Ugyanez a követő nem sokkal később már biztatta a fiatal üzletasszonyt.

„Tudom, nagyon nehéz most, de lesz még kisbabád! Kitartás” – írta a hozzászóló.

Nos, bár azóta olyan pletykák is felröppentek, hogy Timi szakított Zoltánnal és az eljegyzést is felbontották, Timi legutóbbi, Instagram-sztoriban közzétett fotójából az derül ki, hogy petesejt leszívásra jelentkezett be, tehát belevágott egy újabb lombikprogramba.

Vajna Timi egy Beverly Hills-ben található klinikáról jelentkezett be (Fotó: Instagram)

A petesejtek leszívása egyébként egy hüvelybe helyezett ultrahang, és egy úgynevezett punkciós tű segítségével történik, műtéti körülmények között, általában rövid altatásban. A petefészkekben található tüszőket sorban szúrják meg a hüvelyen keresztül egy hosszú tű segítségével, ultrahangos ellenőrzés mellett.