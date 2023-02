Férjének az exe kitálalt Marsi Anikóról

Valóban egyre közelebbi barátnők vagyunk Anikóval. Nagyon megkedveltem őt, mindig előtérbe helyezi a gyerekeket. Azt vallja, ők az elsők és a legfontosabbak, és csak utánuk jöhet bármi más, ezzel pedig én is teljesen egyetértek. Hálás vagyok a sorsnak, amiért megismerhettük egymást, mert hasonlóan gondolkodunk, és a kisfiam is nagyon megkedvelte őt. Sokat beszélgetünk velük videocseten, és remélem, minél többször tudunk majd találkozni is!