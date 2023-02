Elfelejtett bugyit húzni, hatalmasat villantott Ördög Nóra

Igencsak különleges fotókkal lepte meg rajongóit Ördög Nóra. A csinos műsorvezető nem tartozik a magamutogató celebek közé, ám a közelgő Valentin-nap miatt megvált ruháitól. A kétgyermekes édesanyáról, feltehetően férje, Nánási Pál készített pár pikáns képet. Nóri egyébként remek formában van és nincs takargatnivalója sem, ezt most be is bizonyította.

Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóra először vörös csipkeruhában pózolt, amiben tekintélyes dekoltázst villantott, majd ezek után: bugyi és melltartó nélkül, egy tűzpiros testharisnyában is megmutatta magát a vadító műsorvezető.

Instagramon található lapozható bejegyzést ,érdemes jobban szemügyre venni.

Az Instagramra posztolt fotó alatt csak úgy gyűlnek a kommentek, a műsorvezető szinte elvarázsolta a követőit a szexi szettjével.