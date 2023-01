„Ez teljesen független Csutitól” – nyilvánosan akadt ki az üzletember volt barátnője

Csuti sosem titkolta, hogy rettenetesen megviselte őt a válása, még azt is pedzegette a közösségi oldalain, hogy valószínűleg ő már sosem lesz boldog. Bár nem sokkal később rátalált a szerelem, végül szakítás lett a vége, de tiszavirág életű kapcsolatnak köszönhetően többen is megismerhették Ginát, akiről mindvégig jó véleménnyel voltak az emberek. Egészen eddig, ugyanis páran azzal vádolták meg a csinos lányt, hogy az üzletember hátán kapaszkodva akart hírnevet szerezni.

Csuti miatt kapott negatív kommenteket Gina Fotó: Bánkúti Sándor

Influenszer babérokra tör Gina?

Egy-két kommentelő azt nehezményezte, hogy Gina elmondásuk szerint influenszer babérokra akar törni, mert a közösségi oldalán reklámozott valamit. Mindezt pedig Csutihoz vezették vissza, miszerint neki köszönheti a cégek megkeresését, azonban a lány ezt azonnal megcáfolta. Kedvesen nyomatékosította mindenkiben, hogy Csutinak semmi köze ahhoz, amit ő elér az életében.

"Barátoknak és barátnőknek ezelőtt is tettem már ki márkamegjelölést, ajánlást és fogok is.(...) Ez teljesen független Csutitól, az edzőimet is folyton taggelem, mégis ugyanannyit fizetek, mint bárki más, és mint régebben is. Nekem semmibe nem telik, nekik pedig segítség, ettől pedig szakmát nem váltottam, és nem is tervezek" - fakadt ki a Redditen Csuti egykori kedvese, a bejegyzést azonban nem sokkal később eltávolították.

Csúnya szakítás

Gina derült égből villámcsapásként tűnt el az üzletember életéből, ami rendesen felkavarta az állóvizet Csuti körül. Egyrészt a rajongók nem értették, hogy miért lett vége a kapcsolatuknak, másrészt hirtelen bejött a képbe egy harmadik személy is, aki nem más volt, mint Szorcsik Viki. A pletykák szerint az üzletember és a színésznő még a Farm VIP forgatása alatt melegedett össze, aminek csupán az a szépséghibája, hogy ekkor még "boldog" párkapcsolatban élt Gina és Csuti...

Ennek kapcsán korábban már felhördült az interneten a lány.

Már rendesen nekem kellemetlen, hogy ő drámázik itt egy 1-2 hónapos kavarás miatt, mikor ekkor eredetileg (és gyakorlatilag is…) még a forgatás után kapcsolatban voltunk Csutival, szóval őszintén szólva maximum nekem lehetne kiakadni ezek láttán…

- fakadt ki az üzletember exe.