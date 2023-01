Nem lassít Demjén Ferenc, máris a következő nagy dobásra készül

Demjén Ferenc 25. alkalommal adott telt házas koncertet december 30-án az Arénában. A 76 éves Kossuth-díjas énekes előtte még a születésnapját is megünnepelte, de a legnagyobb bulit mégis a koncert után élte át. A Bors megtudta, Rózsi sokáig kimaradt, csak hajnalban tért haza.

„Szerintem hajnal négykor értem haza mert a koncert utáni after buli nagyon jól sikerült. Én már évek óta egyáltalán nem iszom alkoholt, de az adrenalin és a boldogság feltöltött, jó volt a régi ismerősökkel, haverokkal beszélgetni és szórakozni kicsit” - mondta Demjén Ferenc, aki meghatódott, a koncertjén éneklő hatalmas tömeg láttán, pedig nem először volt ekkora sikerben része.

„Feldobott ez a koncert! Eszméletlen volt ismét ennyi ember előtt játszani. Különösen nagy öröm volt, hogy huszonötödik alkalommal is telt ház volt és mindenki kívülről fújta a dalokat. A közönségben voltak velünk egykorúak, de már cserélődik is a korosztály és az ő unokáik is élvezettel énekeltek az első sorokból. Nagyon feltöltődtem, jól érzem magam és máris tervezem a 26.-at és így tovább... Azért nem ugranék egyből az év végére mert év közben is lesznek koncertek” - mondta vidáman Demjén Ferenc, aki december 21-én lett 76 éves. Születésnapját Debrecenben, egy koncerttel és nagyobb baráti körrel ünnepelte és, hogy mit kívánt amikor elfújta a tortáján lévő gyertyákat, azt az év folyamán többször is láthatja majd a közönség.