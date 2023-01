„Nagyon szépen köszönöm a doktor úr csapatának, hogy ennyire vigyáztak rám” - Kórházi ágyról jelentkezett be Rácz Jenő

Nem első alkalommal kellett megműteni Rácz Jenőt, ám ezúttal egy korábbiaknál komolyabb műtéten esett át szerda délután. A sztárséfet, ugyanis több hónapja iszonyatos fájdalmak gyötörték, ami miatt sportolni sem tudott és a sérülése a mindennapjait is megnehezítette. A sztár csütörtök reggel már a kórházi ágyáról jelentkezett be, ahol megköszönte a rengeteg üzenetet, amit az aggódó rajongóktól kapott, és beszámolt a jelenlegi állapotáról is.

Úgy néz ki, hogy minden szuper volt, rendben volt. Most már azt várom, hogy jöjjön a professzor úr, és megbeszéljük, hogy esetlegesen haza tudok-e már menni a mai napon, illetve jön egy gyógytornász is. A Dóriék is bejönnek a kislányommal, amit már nagyon várok, nagyon hiányoznak. A lában picit fáj, de túlestem rajta, úgyhogy nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm a doktor úr csapatának, hogy ennyire vigyáztak rám

– részletezte a videóban.

A séfre a beavatkozás után három hónap kőkemény rehabilitáció vár.