Megtámadták és meglopták az elhunyt magyar zenész utolsó szerelmét

Fekete Gyula, vagy ahogy egy ország ismerte, Szaxi Maxi lassan négy éve nincs velünk. Ezért is meglepő az a nyílt levél, amit a zenész utolsó szerelme tett közzé még csütörtök délután. Az üzenet egyértelmű, Erika félelemben él, amit az váltott ki nála, hogy másfél évvel ezelőtt ismeretlenek kezdték el követni őt, majd megjelölték otthonának ablakait és az ajtaját is, amiből arra következtetett, hogy meg akarják támadni. Soraiból kiderül, hogy az előkészületeket később tett követte és állítása szerint három férfi támadt rá a liftben, ahová beszorították és erőszakoskodtak vele.

Fotó: Facebook

Erika posztjából az is kiderül, hogy eleinte nem keresett összefüggést a tény között, hogy ő volt a 2019 augusztusában elhunyt énekes-szaxofonos utolsó szerelme, de amikor betörtek az albérletébe, világossá vált számára, hogy nem véletlenszerű tettről volt szó. A lakásból ugyanis csak egyetlen tárgy, egy mobiltelefon tűnt el, melyen Erika kizárólag azt a videófelvételt őrizte, melyet akkor készített a Hungária és a Dolly Roll együttesek legendás tagjáról, amikor a súlyos agyvérzése után egy évvel utoljára látta őt egy kórházban.

Elmondása szerint ezután kezdett arra gyanakodni, hogy Szaxi Maxi végakarata körül kell keresnie a megoldást arra a rémálomra, amibe belesodródott. Leírta, hogy még 2019-ben nem sokkal szerelme halála után tudomására jutott, hogy a zenész megemlítette őt a végrendeletében és néhány dalának jogdíját hagyta rá. Az asszony ekkor egy üzenetet írt Szaxi Maxi testvérének, melyben jelezte, hogy szeretne lemondani az örökségről, de hivatalosan ezt sosem tudta megtenni, mivel a végakarat tartalmát titkolták előle.

Fotó: Bors

A történetnek itt vége is lehetne, de Erikát saját bevallása szerint azóta is figyelik, fenyegetik és célt is értek, hiszen rettegésben él ő is és a családja is. Úgy véli, akad valaki, aki felbérelte a támadóit. Erre következtet abból, hogy Szaxi Maxi egyik legismertebb slágere feltűnt egy reklámban. Történetesen arról a dalról van szó, amit tudomása szerint a legendás zenész éppen rá hagyott. Erika végül azzal zárta sorait, hogy félelmében fordult a nyilvánossághoz és egyben arra kéri a támadóit és azok "felbérlőit", hogy békés módon rendezzék vele a jogi és anyagi kérdéseket.

Kerestük Szaxi Maxi utolsó élettársát, de csak annyit mondott, hogy a posztban leírtak minden szava igaz és nem tud és nem is szeretne semmit hozzáfűzni. Erika segélykiáltását ide kattintva olvashatja el.