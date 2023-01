„Szerintem örül a mennyben”: Felesége halála után rátalált a szerelem Márióra – fotó

Márió két évvel ezelőtt, 2021-ben veszítette el szeretett feleségét, Annamáriát, aki daganatos betegségben hunyt el.

Még mindig csak 44 éves lenne. A nélküle töltött első karácsony, első húsvét, első anyák napja nagyon fájdalmas volt. A tragédia ellenére próbálunk nem szomorúak lenni, mert Ancsa jó humorú, vidám nő volt, amíg köztünk volt, szomorúságnak nem volt helye az otthonunkban

– mesélte Márió. – A történtek után megváltoztam. Rájöttem, hogy olyan rövid az élet, mindig az adott napot kell megélni, és minden apróságnak örülni. Megragadni minden lehetőséget. Azóta így élek – árulta el a Story magazinnak. Hozzátette: a szerelmet is sikerült megtalálnia.

– Izabella az öcsém feleségének a testvére. Ő is özvegy, egyedül nevelte a 14 éves lányát, aki az én lányomnál, Eszternél egy évvel idősebb. Évek óta ismerjük egymást, sok szülinapon, családi eseményen találkoztunk. Sőt az öcsém cégénél dolgozik, mint operatív igazgató. Minden értelemben működött köztünk a kémia, szóval a tettek mezejére léptem. Előbb a testvéremékkel négyesben szerveztem egy vacsorát. Majd virággal és pezsgővel leptem meg. Lehet, hogy mindez ódivatúnak tűnik, de szerintem egy hölgynek fontos az udvarlás, nekünk legalábbis bejött. És hát tizenévesek sem vagyunk, tudtuk, mire vágyunk, de ez akkor is kellett – mondta Márió, aki már össze is költözött szerelmével és nagyon boldogok.

Szerintem örül a mennyben. Annak idején megbeszéltük, így tudom, azt szerette volna, hogy továbbra is jó édesapja legyek Eszternek, és boldogok legyünk. Biztos vagyok abban, azt sem bánná, hogy ha megkérném Izabella kezét. El tudom képzelni, hogy újra megnősülök. De ez még a jövő zenéje, most élvezzük azt, ami van.

– tette hozzá az énekes.