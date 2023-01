Különleges fotó: Híres, magyar rádióssal pózol az angol királyi család tagja

Különleges vendég látogatott a Retro Rádióba: nem más, mint az angol királyi család egykori tagja, András herceg exe, Sarah Ferguson. A találkozóról természetesen több fotó is készült, melyen Abaházi Csabával látható az egykori hercegné.

Fotó: Metropol

Posztjából az is kiderült, nagyon jól érezte magát a Retro Rádióban, s a tavaly megjelent könyvét is dedikálta a stúdióban. Emellett külön köszönetet mondott Abaházi Csabának is a kedves fogadtatásért.

A Borsnak egyébként korábban exkluzív interjút is adott, őszintén beszélt arról, mit élt át idén szeptemberben II. Erzsébet halálakor. Sőt, az is kiderült, hogy ő örökölte meg a néhai királynő kutyáit.

Erzsébet egy csodálatos személyiség volt. Az a fajta következetesség, megbocsátás, megértés, amivel ő rendelkezett igazán kivételes. Ő valóban odafigyelt az emberekre. Mindemellett roppant vicces és vidám volt. Hetven éven keresztül volt az angol nemzet anyja, majd később a nagymamája, végül a dédnagymamája. Nem lehetünk neki elég hálásak. Soha nem fogom elfelejteni. Én örököltem meg a kutyáit, két corgit, amik valóságos nemzeti kincsnek számítanak

– árulta el a Borsnak.