Futópadra állította kutyáját Király Linda - Fotó

Futópadra állította kiskutyáját Király Linda. A Bors megtudta, az egész csak mókának indult, de az énekesnő szerint jó ötlet ilyen eszközöket használni. Néha ő is bevetné, mert Brooklyn nevű kutyusa tele van energiával.

Fotó: Bors

- Az otthonom közelében nyílt egy új hely, ahová beviheted a kutyusod és veled együtt kávézhat is, és felállhat a futópadra. A kávé természetesen sütőtökből van. A futópad nagyon jó pofa, apró gép, amit Brooklyn is kipróbált. Neki nincs rá szüksége, mert rendszeresen megyünk kutyafuttatóba sétálni, de az tény, hogy vannak kutyusok tele energiával, amit nem tudnak hol levezetni. Nekik jó lehet ez a futópad, amit egyébként fogyókúrára is szoktak használni az állatoknál, ahogy az úszást is. Brooklyn imád enni, így nem volt nehéz rávenni, hogy felálljon a padra , hiszen ha elé teszed a falatot, bármire feláll. Korábban volt otthon futópadom, de Sevent, az előző kiskutyámat még finomságokkal sem lehetett volna rávenni, hogy felálljon rá - mondta nevetve Király Linda, aki biztos, hogy a jövőben is ellátogat majd erre a szórakoztató helyre.