Fura? Vagy természetes? Köllő Babett esküvőjén ott volt az első szerelme is

Gyakorlatilag teljesen ideális első szerelem volt, nagyon sokáig is tartott. Tizenhét éves voltam, amikor összejöttünk. Sok idő telt már el azóta, hogy utoljára beszéltem vele, de nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot. Sőt, még az esküvőmön is ott volt, a szertartás részén. Megegyeztünk, hogyha egyikünk házasodik, akkor a másik ott lesz az esküvőjén. A férjem számára ez teljesen természetes volt. Amikor az ember megismerkedik egy másik emberrel, nyilván van már múltja. Szerintem ezt mi maximálisan tiszteletben is tartottuk a másiknál.