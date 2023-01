Ezt az újévi fogadalmat tette Dj Dominique

Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique decemberben olyan sztárokkal lépett fel, mint Charlie, Demjén Ferenc, Valmar és az R-go. A rádiós cseppet sem bánja a rengeteg munkát, hiszen nagyon élvezi azt. Persze ehhez szükség van egy támogató családi háttérre.

– Hálás vagyok a sorsomért, hogy minimum 10-12 ezer fő előtt léphettek fel. Ez egyfajta küldetés számomra, hogy minőségi zenéket osszak meg a közönséggel. Az Első Emelet koncerten is teljesen spontán volt, hogy mindenki a közönség soraiból emelte fel a telefonja fényét. Számomra ez egy csodálatos élmény volt – emlékezett vissza Dj Dominique.



Jövőre sem lesz munkában hiány, hiszen egy ügynökség is megkereste közös munka reményében. De Várkonyi Attilának nem csak a munkája de a szerető és támogató családja is fontos pont az életében.

– Kinga nagyon támogat mindenben, sőt még zeneileg is. Hasonlít a zenei ízlésünk így sokszor javasolni is szokott pár számot. De ugyanúgy hallgatja a mai slágereket is, így mindig képben van és mutat is pár új remixet

– mesélte büszkén a rádiós.



Dominique családjának legkisebb tagját is már megfertőzte a zene szeretete. Többször is elkísérte már édesapját fellépéseire.

A kislányom is nagyon szereti a zenét, rögtön elkezd táncolni, ha zenét hall. Ha pedig nézi a videókat, mindig mondja, hogy ott van apa és a gyerekek

– nevetett a büszke apuka. – Persze ő még nem érti, hogy ők felnőtt emberek. Hiszen csak annyit lát, hogy én a színpadon zenélek és a többiek meg alacsonyabban láthatók – mosolygott Várkonyi Attila, majd hozzáfűzte:

– Szilveszterkor hálát adok a gyönyörű családomnak, a munkámnak, a rádiózásnak. A fogadalmam talán csak annyi, hogy igyekszem még több időt a családommal, a munkámmal foglalkozni. Egy jó időbeosztással, úgy gondolom ez nem egy lehetetlen cél – ígérte meg önmagának Dj Dominique.