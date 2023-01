Ezeket a sztáresküvőket várjuk a legjobban 2023-ban

Kulcsár Edina és G.w.M. felborította a sorrendet

Fotó: Bánkúti Sándor

Rohamtempóban halad Kulcsár Edina és G.w.M. kapcsolata, ám a mérföldkövek nem a hagyományos sorrendben követik egymást. Alig egy éve, hogy megismerték egymást, a munkakapcsolatból szinte rögtön szerelem szövődött. Év elején mindketten kiléptek aktuális kapcsolatukból, s világgá kürtölték mindent felülmúló szerelmüket, amit gyermekáldással pecsételnek meg, kislányuk tavasszal születik majd. Tudták hová tetézni a boldogságot: karácsony előtt két nappal a rapper megkérte az exszépségkirálynő kezét, aki természetesen igent mondott. Nem kizárt, hogy még a bébi érkezése előtt egybe is kelnek.

Orosz Barbi és a titkos francia vőlegény

Fotó: Bors

A TV2 műsorvezetője diszkréten kezeli magánéletét, udvarlójáról is keveset árult el, jóformán csak azt tudni, hogy francia férfi, aki az év utolsó napjaiban impozáns gyűrűvel eljegyezte őt. Barbi nemrég a Borsnak elárulta, kétlaki életet élnek: sokat vannak a férfi párizsi otthonában, s tervezi a francia nyelv megtanulását is. Azt még nem tudni, hogy az esküvőt melyik országban bonyolítják majd le.

Szabó Ádám és házas menyasszonya

Fotó: Facebook

A harmonikás énekes korábban elismerte, kapcsolatfüggő, nem szeret egyedül lenni. Nyáron rövid ideig szingli volt, de ezúttal sem várt sokat. Novemberben már egy közös utazásról posztolt a csinos, katonának készült Jenniferrel, december 22-én pedig már az eljegyzésükről szóló fotót osztották meg. Ősszel még úgy hírlett, a szőke bombázó hivatalosan még nem vált el férjétől, az esküvőt csak a jogi procedúra lezárása után ejthetik meg.

Vastag Csaba turbófokozaton

Fotó: Bánkúti Sándor

A jóképű énekes májusban mutatta be a nagyvilágnak fiatal szerelmét, Evelint. Kapcsolatuk rohamtempóban halad előre, hamar összeköltöztek, nagyszerű kapcsolatot ápolnak egymás szüleivel, decemberben pedig a lánykérés is megtörtént. Várhatóan nyáron már egybe is kelnek.

Orsovai Reni Velencében mondott igent

Fotó: TV2

A Sztárban sztár!-ban is szereplő énekesnő kezét párja, Dani nyáron, velencei útjukon kérte meg. A lagúnák városában, egy romantikus gondolázás közben hangzott el a nagy kérdés, amire a válasz igen volt. A szerelmespár korábban azt mondta lapuknak: álmuk egy hatalmas vidéki lagzi.

Marsi Anikó és Gábor sietett

Fotó: Nagy Zoltán

A bemondónőnek viharos év volt a tavalyi, már ami a szerelmet illeti: 16 év házasság után elvált Palik Lászlótól, s nem sokkal később már új férfi oldalán mutatkozott. Kedvese, Gábor nyáron kérte meg a kezét, az esküvőt pedig már ősszel lebonyolították. A ceremónia a legnagyobb titokban zajlott, így nem kizárt, hogy idén egy nagyobb szabású lagzival is megpecsételik szerelmüket.