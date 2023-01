Abba kellett hagynia az Exatlont, máig nem tudják, mi volt a baja

Adu Lászlót talán senkinek sem kell bemutatnunk, az Exatlon Hungary és All Star évad Kihívóját azonnal a szívükbe zárták a nézők. Legutóbbi búcsúja azonban meglehetősen drámaira sikerült, egészsége érdekében arra kényszerült, hogy feladja a versenyt és ezzel együtt elengedje a 15 millió forintos fődíjat is. A Borsnak most Adu elárulta: nem csak az zavarja, hogy nem tudta befejezni a játékot, de az is, hogy valójában nem tudja, hogy miért. A dokik ugyanis nem tudtak neki pontos diagnózist mondani.

Adu tavaly végül feladni kényszerült az Exatlon All Start Fotó: TV2

– A háziorvosom még arra sem vette a fáradtságot, hogy átnézze a papírjaimat, nemhogy megvizsgáljon rendesen... A koronavírus szövődményeként könyvelték el a betegségem.

Kint legalább 7-8 féle gyógyszert kellett szednem, ami ideiglenesen stabilizálta az állapotom, itthon viszont letudták az egészet pár egyensúly-gyakorlattal

– mesélte Adu, aki sajnos nem tudott jó hírekkel szolgálni arra a kérdésre, most hogy érzi magát.

Minderről csütörtökön olvashatnak részletesebben a BorsOnline-on, ahol az Exatlon sztárja azt is elárulja, visszatérne-e a képernyőre, ha volna rá lehetősége.