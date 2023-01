Egyszerű műtétnek indult, belehalt a közkedvelt énekes

Hatvankilenc éves korában elhunyt az ausztrál jazz és soul ikon Renée Geyer. A közkedvelt énekesnő csípőműtét miatt feküdt be a kórházba Geelongban, de a műtétet követő komplikációkba belehalt - közölte lemezkiadója. A kórházban töltött idő alatt egyébként műthetetlen tüdőrákkal is diagnosztizálták.

- Geyer békésen, családja és barátai körében halt meg - közölte kiadója.

- Éppen a múlt hónapban Renée telt ház előtt énekelt, és egy újabb mozgalmas év elé nézett volna, amiben azt csinálhatta volna, amit a legjobban szeretett: fellépni hűséges rajongóinak szerte az országban. Renée úgy élte az életét, ahogyan fellépett, a saját feltételei szerint és a lehető legnagyobb odaadással. Szeretett és tisztelt, természeti erő és nemzeti kincs volt, és halála óriási űrt hagy az ausztrál zeneiparban – áll a közleményben.

Az énekesnő hosszú pályája során olyan zenészekkel, együttesekkel is dolgozott, mint Neil Diamond, Men at Work, Sting, Joe Cocker.

Geyer szólóművészként kereskedelmi sikereket ért el Ausztráliában az " It's a Man's Man's World ", a " Heading in the Right Direction " és a " Stares and Whispers " című slágerekkel az 1970-es években, valamint a " Say I Love You " című dallal az 1980-as években. Geyer nemzetközileg is elismert és keresett háttérénekes volt.

