Durván beleállt Curtisbe a gyerekkori barátja

Rejtélyes ügybe keveredhetett Curtis, akit nemrég tanúként hallgatott ki a bíróság egy büntetőeljárás kapcsán – értesült a Promotions.

Azt nem tudni, hogy mi miatt folyik az eljárás, és az sem tisztázott Curtis, mennyire érintett az ügyben. Az viszont egyértelmű, hogy 45 perces vallomásával magára haragította a három másik ügyben érintett férfit. Akik közül az egyikük azt állítja magáról, hogy a rapper gyerekkori barátja.

Curtis / Fotó: Bors

- Kedves barátom/testvérem! Ezúton is szeretném neked megköszönni ezt a gyönyörű névnapi köszöntést édesanyám nevében is! Büszke vagyok rád, nem tagadtad meg önmagad, egy igazi zenész vagy, aki ha mikrofont lát dalolnia kell, mindegy, hogy épp egy rendőrségen vagy tárgyaláson, esetleg egy koncerten vagy te improvizálsz, most is szépen daloltál, de legalább igazat mondtál volna! Büszke rád egész Újpest a negyeded, sőt az egész ország! Igazi csibész vagy egy hiteles gengszter repper, így kell ezt! Még egyszer köszönöm, ha nagy leszek, meghálálom! - írta dühös posztjában az egyik vádlott.

Az újpesti rappert egykori ismerősei nemcsak, hogy árulónak bélyegezték, de gúnyos megjegyzésekkel is illették. Sőt régi történeteket is felhánytorgattak, hogy még rosszabb színben tüntessék fel Curtist.

- Nyomozza ki a hatóság, hogy bűnösök vagyunk-e, Isten áldásával, de hogy kerül a sztoriba egy férfi, aki terhelő vallomást tesz gyerekkori barátjára, vagy bárkire? Tudtam, hogy ilyenek léteznek, de ilyet én még személyesen nem láttam, aki ezt meg is teszi. Nyilván tudtuk jól régen is, hogy ha valaki kijött két nap után, pedig 5 kiló valamivel elkapták, tudtuk hogy mit tett, de ilyet én még az életemben nem láttam – írta a másik érintett egy fotóval megtoldva, amin Curtis háttal állva vallomást tesz.

- Azt elfelejtetted elmondani, ha már ennyire beszédes kedvedben voltál Újpest a negyedem, hogy miután kijötté az elvonóról, úgy kellett, hogy kib*sszalak, mert nálam ültél 3 napig, a tányért a kezedből ki se lehetett venni te gengszter rapper – írta egy másik vádlott Instagram-oldalán.