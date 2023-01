Átok ül Elvis Presley családján

Elvis Presley – 42 évesen

Elvis fiatalon. Fotó: Roger-Viollet via AFP

Egészségtelen életmódja miatt túlsúllyal küzdött. Fotó: Photo12 via AFP

A rock and roll királya tragikusan korán, 42 évesen vesztette életét. Halálát kérdőjelek övezik. Az biztos, hogy gyógyszer- és kábítószer túladagolás is közre játszott a drámai végkifejletben, illetve egészségtelen életmódja is. Úgy hírlett, akár napi 100 ezer kalóriát is bevitt (egy átlagos, irodai munkát végző férfi energiaigénye naponta nagyjából 1800 kalória), az utolsó időkben közel 150 kilós volt. Egy nemrég felröppent elmélet szerint rossz étkezése miatt súlyos székrekedés gyötörte, eleve gyenge szervezete pedig nem bírta az erőlködést: nem sokkal a mosdóban való szenvedés után érte a halál.

Lánya, Lisa Maria Presley – 54 évesen

Elvis és a gyermek Lisa Marie Fotó: Frank Carroll

Január 12-én váratlanul hunyt el Elvis és Priscilla egyetlen gyermeke, a mindössze 54 éves Lisa Marie Presley. Az énekesnő a kaliforniai otthonában kapott szívrohamot, házvezetőnője eszméletlen állapotban talált rá. A kiérkező mentősök a helyszínen még megállapították, hogy van pulzusa, ám az a kórházba érve leállt. Mesterséges kómában tartották, s a családja kérésére nem próbálták újra éleszteni. A Daily Mail információi szerint Lisa a kórházban újabb szívrohamot kapott, ez okozta végül a halálát. A rock and roll királyának egykori otthonában, a Tennessee állambeli Memphisben található Gracelandben helyezik majd örök nyugalomra, itt nyugszik Elvis, az ő szülei, valamint Lisa Marie fia, Benjamin is.

Elvis ikertestvére, Jessie – Aki halva született

Elvis 1937-ben gyermekként. Születésekor elvesztett ikertestvére miatti trauma az egész életére hatással lehetett a szakértő szerint. Fotó: SNAP

Elvis édesanyja, Gladys Presley ikrekkel volt várandós, ám a szülés beindulása tragédiát hozott. A Jessie névre keresztelt fiú halva született, 35 perccel azelőtt, hogy Elvis világra jött. Egy klinikai pszichológus később úgy vélekedett, a trauma a világhírű énekes egész életére és minden társas kapcsolatára rányomta a bélyegét. Egy barátja szerint pedig amikor Elvis lánya megszületett, úgy érezte, pótolhatná az űrt édesanyja lelkében az elvesztett gyermek miatt.

Unokája, Benjamin – 27 évesen

Lisa Marie Presley fia – azaz Elvis egyetlen fiú unokája –, Benjamin Keough 2020 nyarán saját kezével vetett véget az életének 27 éves korában. Egy barátja akkor azt nyilatkozta, a fiú nem bírta elviselni a Presley névvel járó „terheket”, s azt, hogy mindig csak „Elvis unokájaként” tekintettek rá. Fiatal kora óta depresszióval küzdött, amin csak rontott a koronavírus miatti bezártság és félelem.

Édesanyja, Gladys tragédiája – 46 évesen

A legendás zenész a szüleivel Fotó: Bettmann

Elvis és édesanyja között ritka szoros kapcsolat volt, mindennél jobban szerették egymást. Sokáig szegényesen éltek, még Elvis kamasz korában is egy ágyban aludtak. A falusi asszony büszke volt a fia sikerére, ám az elképesztő hírnév őt is megviselte. A gracelandi fényűző birtokra költözve fel Gladysnek fel kellett hagynia addigi életével: a szomszédok csúfolták, amiért a ház előtt teregette a ruhákat és a tyúkokat etette. A régi életükre vágyott, depressziós lett, inni kezdett és fogyasztó tablettákat szedett. Mindössze 46 éves volt, mikor elhunyt szívrohamban, amihez alkoholmérgezés miatti veseproblémája is hozzájárult. Elvis sosem tudta feldolgozni a szeretett nő elvesztését.