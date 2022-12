Így varrták vissza a megkopaszodott gyönyörű magyar modell haját

Bátor döntésre szánta el magát a magyar származású amerikai modell-influenszer. A 35 éves Tracy Kiss hajátültetésen esett át, miután két terhessége után vékonyszálúvá vált, majd hullani kezdett a haja. A probléma nála családi eredetű, ezt azonban nem is szeretné titkolni. Sőt, olyannyira nem csinál ebből bajt, hogy a beavatkozást élőben akarta közvetíteni, ám ez végül meghiúsult.

Nagyon kevesen beszélnek a női hajhullásról. Pedig ez azért baj, mert manapság már a nők részének is elérhető a hajbeültetés

– kezdte a The Bucks Heraldnak adott interjúját Tracy Kiss. Az Instagramon 1,2 millió követővel rendelkező influenszer, élet- és párkapcsolati tanácsadó, jóga- és meditációs tanár a műtét lépéseiről a weboldalán számolt be részletesen. Így nézett ki Tracy a műtét előtt:

– A hajvonalam már régóta zavart, azon mindenképp változtatni akartam. Ráadásul a homlokom is sokkal szélesebb lett, amiért hullott a hajam. Ezért is vállalkoztam a beavatkozásra – magyarázta Tracy. A nő egy törökországi klinikával vette fel a kapcsolatot, ahol a szakorvos azt ígérte neki, 1-1,5 centivel alacsonyabbra tudja tenni a hajvonalát. Az influenszer végül nemcsak haj-, hanem szemöldök-beültetésre is vállalkozott, mert kiderült, hogy bizony a szemöldökét is túlszedte az évek során. Azt tervezte, hogy a beültetést élőben közvetíti, de mivel az eljárást helyi érzéstelenítéssel végezték az orvosok, ezt egészségügyi és biztonsági okokból nem engedélyezték. Ennek ellenére az erről készült videókat később milliók látták különböző platformokon, elsősorban a TikTok-on:

– Szó szerint ragyog a szívem, annyi támogató üzenetet kaptam. Nagyon sokan megosztották velem a hajhullással kapcsolatos félelmeiket és aggodalmaikat, aminek nagyon örülök. Remélem, hogy az én utam fényt és reményt jelenthet a sötétségben. Tegyünk egyszer és mindenkorra pontot ennek a tabunak a végére - zárta beszámolóját Tracy Kiss.