Szabó Ádám: Nem gondoltam, hogy a harmonikával tudok majd csajozni

Szabó Ádám az Omega együttes Petróleumlámpa című slágerét adta elő a Csináljuk a fesztivált! szombati programjában a Dunán. A zenésznek elsősorban a tánclépések okoztak nehézséget:

– A produkcióban nagyon komoly tánckar vett körül. Én viszont nagyon rosszul táncolok – nevette el magát lapunknak a harmonikás énekes.

Szabó Ádám nagyszerű harmonikás, de a tánc, a mozgás bizony nem az erősség Fotó: Pusztai Sándor

– Más műsorban is sokat szenvedett velem a koreográfus. Hiába gyakoroltam otthon is, azt mondták, nekem ez nem megy. De most ebben a produkcióban laza tudtam lenni. A Petróleumlámpát mindenki ismeri, nem lehet benne nagyon nagyot énekelni, de nem is kell, ez akkor is működik, ha élvezi az ember. Gyerekkorom óta ismerem és szeretem ezt a dalt.

Nemrég tudtam meg, hogy egy dobos jóbarátom, Katona Tomi gyerekkorában nem szerette a zenét, idegesítette; és pont ez a dal volt az első, ami megtetszett neki, ezáltal szerette meg a zenét.

Zene és csajozás

Szabó Ádám arról i beszélt: kétségtelen, hogy a zenészekre buknak a csajok.

– Nem gondoltam, hogy harmonikával tudok majd valaha csajozni, egy gitár talán menőbb. Úgy gondolom, hogy a hangszeres zenészek, énekesek jobban tudnak csajozni. Menőnek tartják, ha valaki a színpadon áll. Én sem nagyon panaszkodhatok – ismerte el még a műsor szeptemberi forgatásán Ádám. Akkor azt nyilatkozta, szingli, kalandozik, de nem keres komoly párkapcsolatot. Azóta azonban mégis rátalált a szerelem, Jenniferrel közösen Ciprusra utaztak, és a hírek szerint már össze is költöztek.

Amíg Ádámnak a tánclépések okoztak nehézséget, addig a műsorban szintén fellépő Patocska Olivérnek a szövegtanulással szokott meggyűlni a baja.

A By The Way nevű zenekar egykori tagja Ihász Gábor 1989-es Állj meg, kislány című számát adta elő a Csináljuk a fesztivált! szombati műsorában. Olivér a Bors megkeresésére elárulta:

– Gyerekkoromban nagyon szerettem ezt a dalt.

Azt nem mondhatnám, hogy énekelgettem is, ugyanis sosem tudtam megjegyezni a dalszövegeket. Ha most el kéne szavalnom egy saját dalom, lehet, hogy az sem menne.

A koncerteken persze megy, de az izommemória – viccelődött a fiatal zenész, aki korhű ruházatban adta elő a dalt.

– Nagyon örültem, hogy ezt a ruhát viselhettem. Újra divatba szeretném hozni a trapéz kordbársony nadrágot, Harry Styles nyomán talán van is esély rá – fejtegette nevetve.

A 30 éves énekes kollégánknak arról is beszélt, hogy a zenészszakma meglepően vonzza a lányokat:

– Sok fiatal lány rajongótípus, tetszik nekik, ha egy srác énekes vagy gitározik, zongorázik. Utoljára talán húsz évesen csajoztam, azóta úgy fogalmaznék, hogy a lányok pasiznak. Valahogy kezdeményezőbbek lettek.

Olivér egyelőre nem szeretne megállapodni, ám elárulta, régóta vágya, hogy fiatal apuka legyen, ám csak úgy nem szeretne egy ilyen nagy elköteleződésbe beleugrani.

A Csináljuk a fesztivált! idei évadának második részének fellépői Fotó: Balogh Zoltán / MTVA