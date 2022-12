Keresztes Ildikó: Gyerekként más volt a karácsony varázsa

A Csináljuk a fesztivált! karácsonyi adásának egyik fellépője Keresztes Ildikó lesz, aki Demjén Ferenc Jégszív című dalát adja elő.

Ildikó lesz a Csináljuk a fesztivált! színpadán Demjén dalát adja elő majd Fotó: Imre György

A Bors a karácsonnyal kapcsolatos érzéseiről kérdezte a művésznőt:

– Nagyon szeretem a karácsonyt, számomra ez az egyedüli igazi ünnep az évben. Nyilván már nem olyan, mint gyerekkoromban, amikor a szülők, nagyszülők éltek, és ott volt az egész család, akik megteremtették a csodát. Gyermekként más volt a karácsony varázsa, mint most felnőttként. Ilyen fura két év után nem tudom, ez a karácsony milyen lesz. Próbálom a legjobb tudásom szerint kiemelni belőle a legszebbet, amik lehetőségeim szerint adottak. Nekünk, előadóknak a december elég frekventált időszak, hiszen mi szórakoztatunk, így biztos, hogy zsúfolt időszak lesz – fejtette ki az énekesnő, aki a műsorbeli daláról is beszélt kollégánknak.

– A Jégszív nem csupán a karácsonyt idézi nekem. Ezen a dalon keresztül bennem vannak a nagy ikonok is. Az utóbbi két évben rengetegen mentek el abból a korosztályból. Kicsit, mintha nekik is, értük is énekelném.

Szerencsésnek érzem magam, hogy az a generáció lehettem, aki ezeken a nagy elődökön keresztül tanulta meg a szakmát.

Máig lámpalázas színpadra lépés előtt Keresztes Ildikó

Keresztes Ildikóban nemcsak a dal, de Demjén Ferenc is kedves emlékeket idéz fel benne:

– Nagyon szerettem a V’Moto-Rock-ot, Erdélyben, az akkori diktatórikus rendszerben minden, ami magyar volt, az tiltott volt. A tiltott pedig a legédesebb gyümölcs. Mikor elkezdtem megfertőződni a rockzenével, már akkor szerettem. Még nem voltam szakmabeli, mikor már értettem, hogy Rózsi egy nagyon jó énekes.

Egyébként kezdő énekes koromban többször vokáloztam neki! Nagyon szeretem ezt a dallamos rockzenét, amit ők játszottak, Demjén ma is egy ikon.

Keresztes Ildikó azt is elárulta a Borsnak, hogy korábban sosem énekelte még a Jégszívet. Kérdésünkre, hogy van-e még lámpaláza színpadra lépés előtt, ezt felelte:

– Hogyne, abszolút! Ez nem múlik el. Sokszor még több is van most, mint korábban. Nem is lenne jó, ha elmúlna. Persze nem szeretem ezt az állapotot, de ha már nem volna, az rosszat jelentene. Az, hogy lámpalázas vagyok, alázatot jelent, s azt, hogy komolyan veszem a munkám.