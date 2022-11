Újabb fordulópontjához érkezett a VV Fanni ügy

2022. november 22-től lehet beadni a bíróságra a kérelmet VV Fanni halottá nyilvánítási eljárásának a megkezdésére, amit meg is tesznek - tájékoztatta a Blikket a Novozánszki család jogi képviselője, dr. Lichy József.

Természetesen Fanni édesanyjával egyeztettem, mert a halottá nyilvánítás több szempontból is nagyon fontos. Amíg ez nem történik meg, vissza lehet élni Fanni nevével, például telefont, autót vagy bármi mást vásárolhatnak a nevében

– mondta dr. Lichy József.

A hagyatéki eljárást is csak a halotti anyakönyvi kivonat elkészülte után lehet megindítani, és az okirat birtokában tudnak síremléket állítani Fanninak.

– Katalin a mai napig mély gyászban van. Nem tud és nem is akar továbblépni, a lelkében Fanni most is él. Reálisan azonban tudja, hogy az az élet rendje, hogy beadjuk a bírósághoz a papírokat. Számára a legfontosabb, hogy síremléket állítson imádott lánya emlékére – mondta VV Fanni édesanyjáról a jogász.