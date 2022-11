Ezért nem bánja, hogy kiesett a versenyből a TV2 sztárja

Jósa Tamás lett a Sztárban sztár leszek! nyolcadik adásának kiesője vasárnap este, de nem csalódott, sőt előre megérezte, hogy neki kell majd búcsúzni. Elmondta, örül, hogy végre ismét több időt tölthet a szerelmével.

Tamás nem bánja, hogy véget ért számára a verseny Fotó: TV2

– Annyi munka és magánéleti feladatom gyűlt fel az elmúlt hetek alatt, hogy nem is bánom, amiért kiestem.

Ha most továbbjutok, fogtam volna a fejem, hogy mekkora bajban vagyok.

Szerintem már egyébként sem az énekhang dönt, hanem a szavazótábor, ami az én esetemben kicsit gyengébbnek bizonyult, ezért is éreztem, én leszek a kieső – mondta a Ripostnak Tamás, akinek egy nagy vágya azért teljesült a műsorban.

– Annak nagyon örülök, hogy a Balázs Fecót előadhattam. Ebben a műsorban, ahol szórakozunk, nőnek öltözünk, nemet váltunk, fura maszkokat viselünk, sikerült egy nagyon értékes pillanatot is teremteni. Ez az előadásom volt az, amit tíz év múlva is szívesen nézek majd vissza. Hatalmas megtiszteltetés volt Dorozsmai Péterrel és Csóka Péterrel együtt játszani, a színpad mögött remek volt a hangulat és nagyon hálás vagyok, amiért eljöttek – mondta büszkén az énekes, akit szerelme végig támogatott, de már nagyon várta haza.

– Szerintem a párom bár büszke rám, de azért örül is, hogy véget ért számomra a verseny.

Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom amikor hét napból ötöt nem vagy otthon, az okoz némi feszültséget.

Még akkor is, ha a kedvesed rendkívül türelmes. Most és itt megígérem neki, ha túl leszünk a finálén és vége lesz a műsornak, azonnal elviszem wellnessezni. Nagyon élveztem az elmúlt heteket, de bevallom, ránk fér a pihenés – fejezte be Jósa Tamás.